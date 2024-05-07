У документах пропонується продовжити воєнний стан з 14 травня на 90 діб, тобто до 11 серпня 2024 року. Вже в середу, 8 травня, Парламент має схвалити законопроєкти своїм голосуванням на засіданні.

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У пояснювальній записці до обох законопроєктів зазначають, що їхнє ухвалення сприятиме вжиттю адекватних заходів, спрямованих на відбиття збройної агресії Росії проти України.

Зверніть увагу! Попереднього разу Верховна Рада продовжувала воєнний стан і мобілізацію в Україні 7 лютого. Це було десяте рішення щодо їхньої дії з початку повномасштабної війни.

Воєнний стан у зв'язку із початком Росією війни та загальна мобілізація були запроваджені Президентом Володимиром Зеленським 24 лютого 2022 року.

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