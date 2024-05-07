У документах пропонується продовжити воєнний стан з 14 травня на 90 діб, тобто до 11 серпня 2024 року. Вже в середу, 8 травня, Парламент має схвалити законопроєкти своїм голосуванням на засіданні.
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У пояснювальній записці до обох законопроєктів зазначають, що їхнє ухвалення сприятиме вжиттю адекватних заходів, спрямованих на відбиття збройної агресії Росії проти України.
Воєнний стан у зв'язку із початком Росією війни та загальна мобілізація були запроваджені Президентом Володимиром Зеленським 24 лютого 2022 року.
Мобілізація в Україні: останні новини
- Новий закон зобов'язав місцеву владу вести військовий облік. Тепер органи місцевої влади повинні будуть брати та знімати з військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Також влада на місця займатиметься виключенням з військового обліку громадян, які померли, визнані безвісти зниклими, втратили громадянство України, визнані непридатними або досягли граничного віку.
- Після 18 травня військовозобов'язані мають 60 днів для того, аби оновити власні дані у ТЦК. Крім того, влітку вони зможуть зробити це через електронний кабінет.
- Оновити персональну інформацію повинні й чоловіки за кордоном. Зробити це можна телефоном або через електронну пошту ТЦК. Без військово-облікових документів українці не зможуть оформити документи та отримати консульські послуги.