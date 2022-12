Портрет Зеленского продали на аукционе за 6 миллионов

Во время церемонии награждения "Forbes – предприниматель года" прошел благотворительный аукцион. На нем был продан портрет Владимира Зеленского.

Лотом стал портрет президента Владимира Зеленского с обложки Time. Его стоимость – 6 миллионов гривен.

Обратите внимание Портрет Зеленского повесили в лифте: как реагируют украинцы – забавное видео

Портрет Зеленского продали на аукционе

Как стало известно, во время церемонии награждения "Forbes – предприниматель года" 15 декабря прошел благотворительный аукцион. Победитель аукциона – Александр Конотопский, CEO Ajax Systems.

Аукцион прошел в рамках благотворительной выставки украинского фотографа Александра Чекменева. Его работы публикуются в The New York Times, Time, New Yorker Photo Booth, MSNBC, Qwartz и представлены в мировых музеях,

– отметили в издании.



Лотом стал портрет президента Владимира Зеленского с обложки Time

Средства (6 миллионов гривен – 24 канал) пойдут на восстановление учебных заведений села Богдановка Броварского района Киевской области, в которых сейчас учится 326 учеников.

Вышиванку Зеленского продали на аукционе за 100 тысяч долларов

Вышитая рубашка президента Украины была продана на благотворительном аукционе в Вашингтоне за 100 тысяч долларов. Он надевал ее на День вышиванки 19 мая.

Покупателем лота с вышиванкой Зеленского стала американская юридическая компания Asters USA. Благотворительный аукцион прошел 3 июня в рамках презентации программы United 24 на территории Украинского Дома в Вашингтоне.