Володимир Зеленський проводить пресконференцію: головні тези
Джерело:Пресконференція Зеленського
Удень 15 липня президент України виступає із пресконференцією. 24 Канал розкаже про головні тези Зеленського.
15 липня Зеленський провів нараду з керівниками всіх ОВА.
Що сказав Зеленський на пресконференції 15 липня
Його зупинили Сили оборони і відповідна зброя. Деякі позитивні сигнали щодо використання деликобійних речей ми почали отримувати, але треба дотискати. Деякі лідери не сприймали позитивно удари по окупантах навіть українськими розробками. Це не справедливо, Україна бореться за своє. І тепер такі удари можливі. Спершу це був шок для партнерів, тепер усі сприймають такі удари нормально. Україна завдала потужних ударів по генеруючих енергооб'єктах Росії. Тепер є шанс зберегти власну енергетику. Потрібно бути сильним і сміливим для того, щоб з тобою рахувались і для того, щоб ти міг вигризти для України щось важливе, Також держава веде власні розробки. Президент не сказав, скільки саме літаків передадуть Україні, але частину ми отримаємо влітку, іншу частину – до кінця року. Та скільки б не отримала винищувачів наша держава, їх все одно буде замало, щоб боротися на рівних з російським повітряним флотом. Тому президент веде роботу з місцевою владою США, щоб та вплинула на Конгрес. У деяких штатах є ключові виробництва літаків і систем Patriot. Нам треба скорочення навчання на F-16. Нам треба розширення бази навчання на F-16. Нам треба збільшення кількості літаків найближчим часом, а не за три, чотири, п'ять років. Ось такі завдання. Всі ці питання підіймаємо. На всі ці питання отримуємо відповіді. Напевно, не завжди ті, які ми хочемо почути сьогодні. Завтра можуть бути інші відповіді. Над цим треба щоденно працювати, На інавгураційний Саміт винесли тільки три пункти, щоб отримати більше підтримки і присутності лідерів на заході. Ці питання не поляризують світ, їх підтримують різні держави. Про інші пункти, зокрема, енергетику, ніхто не забув. Після цих трьох пунктів, якщо вони спрацюють, буде готовий план реалізації всіх пунктів. Президент ставив завдання, щоб це сталося в листопаді. Загальний план має бути готовий до другого Саміту миру. Вважаю, що представники Росії повинні бути на другому самміті, Якщо будуть зміни – ви будете про це знати. Так, зміни в уряді можуть бути, ми проговорюємо з деякими міністрами ті чи інші зміни. З прем'єром також проговорюю деякі речі, За його словами, каденція Шмигаля – найдовша з усіх українських прем'єрів. Це справа США, інші народи на це не впливають. Незалежно від результату виборів, Україна буде розвивати відносини з Америкою. Губернатори-республіканці, з якими зустрічався Зеленський під час саміту НАТО, підтримують Україну та поважають наших бійців. Україна має двопартійну підтримку та потужні відносини з республіканською частиною Конгресу Тут загроз великих я не бачу. Що стосується закінчення війни – загальні речі мені зрозумілі. Я думаю, що якщо пан Дональд Трамп стане президентом, ми будемо працювати. Я цього не боюсь, Він підкреслив: Республіканська партія неоднорідна, там є яструби. Та більшість Республіканської партії підтримує Україну і народ України Пресконференція розпочалася. Зеленський подякував воїнам.
Наступ Росії на Харків провалився
Дозвіл на удари вглиб Росії
– наголосив президент.
Рішення про F-16 стратегічне, їхня кількість - поки ні
– підсумував Зеленський.
Чому Україна зосередилася тільки на трьох пунктах Саміту миру
Як реалізують рішення Саміту миру
– сказав Зеленський.
Чи будуть кадрові зміни в уряді
– сказав Зеленський.
Зеленський про Трампа
– сказав Зеленський.
Головні здобутки останнього часу:
Його зупинили Сили оборони і відповідна зброя.
Деякі позитивні сигнали щодо використання деликобійних речей ми почали отримувати, але треба дотискати.
Деякі лідери не сприймали позитивно удари по окупантах навіть українськими розробками. Це не справедливо, Україна бореться за своє.
І тепер такі удари можливі. Спершу це був шок для партнерів, тепер усі сприймають такі удари нормально.
Україна завдала потужних ударів по генеруючих енергооб'єктах Росії. Тепер є шанс зберегти власну енергетику.
Потрібно бути сильним і сміливим для того, щоб з тобою рахувались і для того, щоб ти міг вигризти для України щось важливе,
Також держава веде власні розробки.
Президент не сказав, скільки саме літаків передадуть Україні, але частину ми отримаємо влітку, іншу частину – до кінця року.
Та скільки б не отримала винищувачів наша держава, їх все одно буде замало, щоб боротися на рівних з російським повітряним флотом. Тому президент веде роботу з місцевою владою США, щоб та вплинула на Конгрес. У деяких штатах є ключові виробництва літаків і систем Patriot.
Нам треба скорочення навчання на F-16. Нам треба розширення бази навчання на F-16. Нам треба збільшення кількості літаків найближчим часом, а не за три, чотири, п'ять років. Ось такі завдання. Всі ці питання підіймаємо. На всі ці питання отримуємо відповіді. Напевно, не завжди ті, які ми хочемо почути сьогодні. Завтра можуть бути інші відповіді. Над цим треба щоденно працювати,
На інавгураційний Саміт винесли тільки три пункти, щоб отримати більше підтримки і присутності лідерів на заході. Ці питання не поляризують світ, їх підтримують різні держави.
Про інші пункти, зокрема, енергетику, ніхто не забув.
Після цих трьох пунктів, якщо вони спрацюють, буде готовий план реалізації всіх пунктів. Президент ставив завдання, щоб це сталося в листопаді.
Загальний план має бути готовий до другого Саміту миру.
Вважаю, що представники Росії повинні бути на другому самміті,
Якщо будуть зміни – ви будете про це знати. Так, зміни в уряді можуть бути, ми проговорюємо з деякими міністрами ті чи інші зміни. З прем'єром також проговорюю деякі речі,
За його словами, каденція Шмигаля – найдовша з усіх українських прем'єрів.
Це справа США, інші народи на це не впливають. Незалежно від результату виборів, Україна буде розвивати відносини з Америкою.
Губернатори-республіканці, з якими зустрічався Зеленський під час саміту НАТО, підтримують Україну та поважають наших бійців.
Україна має двопартійну підтримку та потужні відносини з республіканською частиною Конгресу
Тут загроз великих я не бачу. Що стосується закінчення війни – загальні речі мені зрозумілі. Я думаю, що якщо пан Дональд Трамп стане президентом, ми будемо працювати. Я цього не боюсь,
Він підкреслив: Республіканська партія неоднорідна, там є яструби. Та більшість Республіканської партії підтримує Україну і народ України
Пресконференція розпочалася. Зеленський подякував воїнам.