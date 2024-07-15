Володимир Зеленський проводить пресконференцію: головні тези

15 липня 2024, 14:16
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Пресконференція Зеленського

Удень 15 липня президент України виступає із пресконференцією. 24 Канал розкаже про головні тези Зеленського.

15 липня Зеленський провів нараду з керівниками всіх ОВА.

Що сказав Зеленський на пресконференції 15 липня

15:28, 15 липня

Наступ Росії на Харків провалився

Його зупинили Сили оборони і відповідна зброя.

15:27, 15 липня

Дозвіл на удари вглиб Росії

Деякі позитивні сигнали щодо використання деликобійних речей ми почали отримувати, але треба дотискати.

Деякі лідери не сприймали позитивно удари по окупантах навіть українськими розробками. Це не справедливо, Україна бореться за своє.

І тепер такі удари можливі. Спершу це був шок для партнерів, тепер усі сприймають такі удари нормально.

Україна завдала потужних ударів по генеруючих енергооб'єктах Росії. Тепер є шанс зберегти власну енергетику.

Потрібно бути сильним і сміливим для того, щоб з тобою рахувались і для того, щоб ти міг вигризти для України щось важливе,
– наголосив президент.

Також держава веде власні розробки.

15:13, 15 липня

Рішення про F-16 стратегічне, їхня кількість - поки ні

Президент не сказав, скільки саме літаків передадуть Україні, але частину ми отримаємо влітку, іншу частину – до кінця року.

Та скільки б не отримала винищувачів наша держава, їх все одно буде замало, щоб боротися на рівних з російським повітряним флотом. Тому президент веде роботу з місцевою владою США, щоб та вплинула на Конгрес. У деяких штатах є ключові виробництва літаків і систем Patriot.

Нам треба скорочення навчання на F-16. Нам треба розширення бази навчання на F-16. Нам треба збільшення кількості літаків найближчим часом, а не за три, чотири, п'ять років. Ось такі завдання. Всі ці питання підіймаємо. На всі ці питання отримуємо відповіді. Напевно, не завжди ті, які ми хочемо почути сьогодні. Завтра можуть бути інші відповіді. Над цим треба щоденно працювати,
– підсумував Зеленський.

15:07, 15 липня

Чому Україна зосередилася тільки на трьох пунктах Саміту миру

На інавгураційний Саміт винесли тільки три пункти, щоб отримати більше підтримки і присутності лідерів на заході. Ці питання не поляризують світ, їх підтримують різні держави.

Про інші пункти, зокрема, енергетику, ніхто не забув.

14:47, 15 липня

Як реалізують рішення Саміту миру

  • Наприкінці липня – на початку серпня пройде перша зустріч на рівні NSA, міністрів, радників безпеки, щодо висновків Саміту миру. Швидше за все, це відбудеться в Катарі. Там буде повністю підготовлений план щодо енергетичної безпеки.
  • В серпні буде зустріч в Туреччині щодо вільного мореплавства, там буде порушено питання продовольчої безпеки, буде повністю готовий розроблений план.
  • У вересні відбудеться зустріч в Канаді щодо гуманітарного напрямку: обміну полоненими і повернення дітей. Теж буде розроблений план.

Після цих трьох пунктів, якщо вони спрацюють, буде готовий план реалізації всіх пунктів. Президент ставив завдання, щоб це сталося в листопаді.

Загальний план має бути готовий до другого Саміту миру.

Вважаю, що представники Росії повинні бути на другому самміті,
– сказав Зеленський.

14:42, 15 липня

Чи будуть кадрові зміни в уряді

Якщо будуть зміни – ви будете про це знати. Так, зміни в уряді можуть бути, ми проговорюємо з деякими міністрами ті чи інші зміни. З прем'єром також проговорюю деякі речі,
– сказав Зеленський.

За його словами, каденція Шмигаля – найдовша з усіх українських прем'єрів.

14:34, 15 липня

Зеленський про Трампа

Це справа США, інші народи на це не впливають. Незалежно від результату виборів, Україна буде розвивати відносини з Америкою.

Губернатори-республіканці, з якими зустрічався Зеленський під час саміту НАТО, підтримують Україну та поважають наших бійців.

Україна має двопартійну підтримку та потужні відносини з республіканською частиною Конгресу

Тут загроз великих я не бачу. Що стосується закінчення війни – загальні речі мені зрозумілі. Я думаю, що якщо пан Дональд Трамп стане президентом, ми будемо працювати. Я цього не боюсь,
– сказав Зеленський.

Він підкреслив: Республіканська партія неоднорідна, там є яструби. Та більшість Республіканської партії підтримує Україну і народ України

14:17, 15 липня

Головні здобутки останнього часу: 

  • ухвалення допомоги для України від США;
  • гарантії безпеки, до яких доєдналися багато країн;
  • рішення по російських активах;
  • відкриття перемовин про членство України в ЄС;
  • саміт НАТО – найпотужніший з точку зору результатів, він дуже посилив нашу ППО.
  • Саміт миру зі 101 учасником;
  • конференція в Берліні з відбудови.
14:15, 15 липня

Пресконференція розпочалася. Зеленський подякував воїнам.

Автор: Ірина Чеботнікова