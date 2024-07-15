Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию: главные тезисы

15 июля 2024, 14:16
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Пресс-конференция Зеленского

Днем 15 июля президент Украины выступает с пресс-конференцией. 24 Канал расскажет о главных тезисах Зеленского.

15 июля Зеленский провел совещание с руководителями всех ОВА.

Что сказал Зеленский на пресс-конференции 15 июля

14:34, 15 июля

Зеленский о Трампе

Это дело США, другие народы на это не влияют. Независимо от результата выборов, Украина будет развивать отношения с Америкой.

Губернаторы-республиканцы, с которыми встречался Зеленский во время саммита НАТО, поддерживают Украину и уважают наших бойцов.

Украина имеет двухпартийную поддержку и мощные отношения с республиканской частью Конгресса

Здесь угроз больших я не вижу. Что касается окончания войны – общие вещи мне понятны. Я думаю, что если господин Дональд Трамп станет президентом, мы будем работать. Я этого не боюсь,
– сказал Зеленский.

Он подчеркнул: Республиканская партия неоднородна, там есть ястребы. И большинство Республиканской партии поддерживает Украину и народ Украины

14:17, 15 июля

Главные достижения последнего времени:

  • принятие помощи для Украины от США;
  • гарантии безопасности, к которым присоединились многие страны;
  • решение по российским активам;
  • открытие переговоров о членстве Украины в ЕС;
  • саммит НАТО – самый мощный с точки зрения результатов, он очень усилил нашу ПВО.
  • Саммит мира со 101 участником;
  • конференция в Берлине по восстановлению.
14:15, 15 июля

Пресс-конференция началась. Зеленский поблагодарил воинов.

Автор: Ірина Чеботнікова