Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию: главные тезисы
Источник:Пресс-конференция Зеленского
Днем 15 июля президент Украины выступает с пресс-конференцией. 24 Канал расскажет о главных тезисах Зеленского.
15 июля Зеленский провел совещание с руководителями всех ОВА.
Что сказал Зеленский на пресс-конференции 15 июля
Это дело США, другие народы на это не влияют. Независимо от результата выборов, Украина будет развивать отношения с Америкой. Губернаторы-республиканцы, с которыми встречался Зеленский во время саммита НАТО, поддерживают Украину и уважают наших бойцов. Украина имеет двухпартийную поддержку и мощные отношения с республиканской частью Конгресса Здесь угроз больших я не вижу. Что касается окончания войны – общие вещи мне понятны. Я думаю, что если господин Дональд Трамп станет президентом, мы будем работать. Я этого не боюсь, Он подчеркнул: Республиканская партия неоднородна, там есть ястребы. И большинство Республиканской партии поддерживает Украину и народ Украины Пресс-конференция началась. Зеленский поблагодарил воинов.
Зеленский о Трампе
– сказал Зеленский.
Главные достижения последнего времени:
Это дело США, другие народы на это не влияют. Независимо от результата выборов, Украина будет развивать отношения с Америкой.
Губернаторы-республиканцы, с которыми встречался Зеленский во время саммита НАТО, поддерживают Украину и уважают наших бойцов.
Украина имеет двухпартийную поддержку и мощные отношения с республиканской частью Конгресса
Здесь угроз больших я не вижу. Что касается окончания войны – общие вещи мне понятны. Я думаю, что если господин Дональд Трамп станет президентом, мы будем работать. Я этого не боюсь,
Он подчеркнул: Республиканская партия неоднородна, там есть ястребы. И большинство Республиканской партии поддерживает Украину и народ Украины
Пресс-конференция началась. Зеленский поблагодарил воинов.