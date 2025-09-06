Російські загарбники продовжують терор Київщини. В суботу, 6 вересня, в регіоні лунали вибухи.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.

Що відомо про вибухи на Київщині?

О 9:43 в Повітряних силах інформували жителів Київщини про небезпеку. Так, там попереджали про рух ворожих БпЛА.

Вже о 10:19 в повітряному просторі регіону зафіксували БпЛА. В ОВА повідомили, що сили ППО працюють по ворожих цілях.

Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників,

– наголосили там.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.

Чим атакував ворог Україну вночі 6 вересня?