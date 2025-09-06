Ворог атакує "Шахедами": на Київщині працює ППО
- На Київщині 6 вересня зафіксовано рух російських БпЛА.
Сили ППО працюють по ворожих цілях.
Російські загарбники продовжують терор Київщини. В суботу, 6 вересня, в регіоні лунали вибухи.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.
Дивіться також Окупанти атакували залізницю на Донеччині: є затримка поїздів
Що відомо про вибухи на Київщині?
О 9:43 в Повітряних силах інформували жителів Київщини про небезпеку. Так, там попереджали про рух ворожих БпЛА.
Вже о 10:19 в повітряному просторі регіону зафіксували БпЛА. В ОВА повідомили, що сили ППО працюють по ворожих цілях.
Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників,
– наголосили там.
24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.
Дивіться також Ворог атакував Чернігівщину: є влучання по критичній інфраструктурі, частина регіону без світла
Чим атакував ворог Україну вночі 6 вересня?
У ніч проти 6 вересня російські окупанти атакували 91-ма ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
За даними Повітряних сил, станом на 09:00 силами ППО збито/подавлено 68 ворожих БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на Півночі та Сході країни.
Військові зазначають, що зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 8 локаціях, падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.