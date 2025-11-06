Ворог масовано атакував Кам'янське: спалахнуло кілька пожеж, є постраждалі
Російські окупанти масовано атакували дронами Кам'янське на Дніпропетровщині. Внаслідок дій загарбницької армії постраждали люди.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Владислава Гайваненка, очільника Дніпропетровської ОДА.
Які наслідки атаки на Кам'янське?
Вночі 6 листопада ворожі сили Кремля масовано атакували Кам'янське безпілотниками.
Станом на ранок відомо, що постраждали 8 людей.
У місті виникло кілька пожеж. Частково зруйновані дах та перекриття в одному з під'їздів чотириповерхівки,
– інформували в ОВА.
Внаслідок атаки також пошкоджені авто. Крім цього, понівечені інфраструктура та транспортне підприємство.
Наслідки ворожих атак на Дніпропетровщину / Фото глави ОВА
До слова, ворог вдарив дронами й по Петропавлівській громаді Синельниківського району. Там сталася пожежа на комунальному підприємстві.
По Нікопольщині ворожі сили продовжувала цілити FPV-дронами та артилерією. Агресор бив по самому Нікополю і Покровській громаді. Внаслідок ворожих дій пошкоджені п'ятиповерхівка, приватний будинок та лінія електропередач.
Попередня атака по Україні: основне
У ніч проти 5 листопада окупанти атакували Україну 80-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Близько 50 із запущених цілей – "Шахеди".
Силами ППО було збито/подавлено 61 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.
За даними Повітряних сил, зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.