Ворог масовано атакував Кам'янське: спалахнуло кілька пожеж, є постраждалі

Російські окупанти масовано атакували дронами Кам'янське на Дніпропетровщині. Внаслідок дій загарбницької армії постраждали люди.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Владислава Гайваненка, очільника Дніпропетровської ОДА.

Які наслідки атаки на Кам'янське?

Вночі 6 листопада ворожі сили Кремля масовано атакували Кам'янське безпілотниками.

Станом на ранок відомо, що постраждали 8 людей.

У місті виникло кілька пожеж. Частково зруйновані дах та перекриття в одному з під'їздів чотириповерхівки,

– інформували в ОВА.

Внаслідок атаки також пошкоджені авто. Крім цього, понівечені інфраструктура та транспортне підприємство.

Наслідки ворожих атак на Дніпропетровщину / Фото глави ОВА

До слова, ворог вдарив дронами й по Петропавлівській громаді Синельниківського району. Там сталася пожежа на комунальному підприємстві.

По Нікопольщині ворожі сили продовжувала цілити FPV-дронами та артилерією. Агресор бив по самому Нікополю і Покровській громаді. Внаслідок ворожих дій пошкоджені п'ятиповерхівка, приватний будинок та лінія електропередач.

Попередня атака по Україні: основне