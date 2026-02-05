Ворожий безпілотник долетів до Львова: працює ППО

Андрій Садовий заявив, що на Львів летить БпЛА. Про це стало відомо вдень 5 лютого.

Деталі зібрав 24 Канал.

Що відомо про атаку на Львів 5 лютого?

Увага! Ворожий безпілотник рухається в напрямку Львова! Залишайтеся в безпечному місці,

– написав мер міста о 16:29.

О 16:35 дрон був уже над містом.

Згодом, за словами Максима Козицького, в місті почала роботу ППО. Відповідний пост голови Львівської ОВА з'явився о 16:37.

Тип безпілотника поки не відомий, Повітряні сили не уточнили його.

Як дрон дістався Львова 5 лютого?

У ПС розповіли, що дрон перелетів на Львівщину з Волині, а там опинився з Рівненщини. Можна припустити, що він летів із Чернігівщини на Київщину, а відтак на Житомирщину. Проте достеменно його маршрут не відомий.

Де ще оголосили тривогу?

Пройдіть в укриття, якщо у вашому регіоні тривога! Не нехтуйте безпекою!