Росіяни мали просування у Вовчанську: яка ситуація у місті

Російські військові змогли просунутися у центрі Вовчанська через негоду. Однак наразі там наступи вщухли, а ситуація стабілізувалася.

Про це в етері телемарафону розповів підполковник, начальник пресслужби бригади "Форпост" Роман Коссе, передає 24 Канал.

Що відбувається у Вовчанську?

Як розповів Роман Коссе, у Вовчанську російські підрозділи змогли просунутися у центрі міста. Ворог скористався туманами та зруйнованою міською забудовою.

Проте негода минула і з'явилась можливість активніше використовувати дрони. Тому ситуація у місті стабілізувалась, запевнив підполковник.

Погода змінилася, БпЛА можуть активніше використовуватися. Літати та показувати нам всю ситуацію, яка відбувається на полі бою,

– додав Коссе.

Військовий зазначає, що активність ворога наразі зменшилася. Водночас, за словами Коссе, місто знищене, а його центр важко знайти через руйнування.

Ситуація на Харківщині: що відомо?