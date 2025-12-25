Росіяни мали просування у Вовчанську: яка ситуація у місті
- Російські військові змогли просунутися у центрі Вовчанська через негоду, але ситуація стабілізувалася завдяки покращенню погоди.
- Підполковник Роман Коссе повідомив, що активність ворога зменшилася, хоча місто Вовчанськ значно зруйноване.
Російські військові змогли просунутися у центрі Вовчанська через негоду. Однак наразі там наступи вщухли, а ситуація стабілізувалася.
Про це в етері телемарафону розповів підполковник, начальник пресслужби бригади "Форпост" Роман Коссе, передає 24 Канал.
Що відбувається у Вовчанську?
Як розповів Роман Коссе, у Вовчанську російські підрозділи змогли просунутися у центрі міста. Ворог скористався туманами та зруйнованою міською забудовою.
Проте негода минула і з'явилась можливість активніше використовувати дрони. Тому ситуація у місті стабілізувалась, запевнив підполковник.
Погода змінилася, БпЛА можуть активніше використовуватися. Літати та показувати нам всю ситуацію, яка відбувається на полі бою,
– додав Коссе.
Військовий зазначає, що активність ворога наразі зменшилася. Водночас, за словами Коссе, місто знищене, а його центр важко знайти через руйнування.
Ситуація на Харківщині: що відомо?
Також у Вовчанську українські військові вибудували оборону вздовж річки Вовча. Однак оборона стає боями на руїнах, заявив начальника управління комунікації Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов для 24 Каналу.
Президент Зеленський неодноразово спростовував заяви Путіна про захоплення українських міст. Проте російський диктатор знову оголосив про нібито взяття Сіверська, Покровська, Вовчанська та Куп'янська.
За даними DeepState, ворог тисне на кількох напрямках фронту. Зокрема, за даними аналітиків, на Південно-Слобожанському напрямку російські війська просунулись в районі Вовчанська.