Оголошення воєнного стану в Росії: Галлямов назвав основні ризики для Путіна

У Росії почали говорити про можливе оголошення воєнного стану на тлі останніх подій. Для Владіміра Путіна це рішення має свої вигоди. Однак набагато більше буде саме фатальних наслідків.

Про це 24 Каналу розповів Аббас Галлямов – російський опозиційний політолог. За його словами, на оголошення воєнного стану негативно відреагують не лише звичайні росіяни, але й політичні еліти.

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Рамзан Кадиров, після того, як в Москву прилетіли безпілотники, сказав, що в Росії потрібно вводити воєнний стан. Прессекретар Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков відповів, що наразі цього не розглядають. Однак цей варіант вже активно обговорюють.

Кадиров не перший, хто це озвучив. Цей варіант цілком реалістичний. Поки Путін намагається від цього утримуватись, бо введення воєнного стану прискорить в людей формування відчуття, що Росія остаточно перетворилась в диктатуру,

– зазначив Аббас Галлямов.

Кількість прибічників чинної влади в Росії стрімко зменшується. Хоч приблизно 30% соціальної бази в Путіна все ще є.

Однак щойно він введе воєнний стан та скасує вибори – у людей нарешті сформується правильне враження, що Путін є справжнім диктатором. Тобто й ця третина прихильників "бункерного" зменшиться до 7 – 10%.

Небезпека для Путіна

На тлі такої мізерної підтримки та програшу у війні Владіміру Путіну буде дуже складно буде втримати наявний режим.

Коли тебе сприймають як диктатора, це грозить не лише народним повстанням, але й воєнним та елітним переворотом. Для Путіна введення воєнного стану – це спокусливий шлях, який, однак загрожує ризиками. Зокрема, пов'язаний з делегітимізацією,

– розповів політолог.

Якщо Владімір Путін наважиться на такий крок, то у нього фактично відпадає потреба у всій адміністрації президента. Все "скотиться" до Радбезу та силовиків. Тоді керівники цих структур, зокрема Ніколай Патрушев та Ігорь Сєчін, стають такими собі безальтернативними господарями країни.

Саме ці представники російської влади штовхають Путіна до прийняття рішення про воєнний стан. Схоже, що Рамзан Кадиров є їхнім союзником. Не можна виключати також і зв'язок Євгєнія Пригожина з Патрушевим та Сєчіном.

"Путін намагається не впасти в повну залежність від них. Він хоче продемонструвати, що збирається йти на вибори. Регулярно проводяться наради, де начебто обговорюють стратегію проведення виборчої кампанії", – зауважив Галлямов.

Аббас Галлямов про можливе оголошення воєнного стану в Росії: дивіться відео

Чому Путін при владі був вигідним

Повага російських еліт, яку мав Владімір Путін протягом довгих років, базувалась на двох складових.

Силовий аспект – його, звісно ж, боялися.

– його, звісно ж, боялися. Привабливість Путіна в очах народу. Якимось чином майбутній диктатор вмів сподобатись людям та вигравати вибори. Тоді як політичних еліт ненавиділи та були готові "підіймати на вила".

"Наявність Путіна як глави держави – це гарантія стабільності, гарантія до того, що їх (еліт – 24 Канал) не скинуть. Система, яка хиталась у всі сторони, раптом стабілізувалась, тому що народ добровільно почав за Путіна голосувати", – пояснив Галлямов.

Однак це давнє відчуття в російських еліт слабшає. А у випадку, якщо Путін ще й скасує вибори, остаточно знецінить "бункерного" в їхніх очах.

Просто так скасовувати вибори, а потім людей палками розганяти – з цим завданням справиться будь-хто. Путін раптом постане бляклою людиною, яка лише розчаровує: і війну виграти не може, і вибори скасовує, бо боїться,

– зазначив політолог.

Саме такі речі й ведуть до розпаду режиму та початку революцій. Для Владіміра Путіна стратегічно цей варіант контрпродуктивний, а спокусливий через уникнення виборів.

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