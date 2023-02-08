В Україні знову продовжили воєнний стан: чи вплине це на мобілізаційні заходи

8 лютого 2023, 17:23
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Уже майже рік в Україні триває повномасштабна війна, а відтак й воєнний стан та загальна мобілізація. Його, зокрема, вчергове продовжили на 90 днів з 19 лютого.

Трапилося це 7 лютого на засіданні ВРУ. Про це розповів народний депутат, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський під час брифінгу, пише 24 Канал.

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Україна не приховує загальну мобілізацію

Він підкреслив, що, на відміну від Росії, Україна ще 24 лютого 2022 року затвердила закони про запровадження правового режиму воєнного стану і про загальну мобілізацію. Вона не приховує, що перебуває у стані війни та проводить мобілізацію.

Вчора ВРУ вчергове на 90 днів продовжила і правовий режим воєнного стану, і закон про загальну мобілізацію. Тобто ми не приховуємо, що перебуваємо у стані війни, і в нас відбувається саме повна загальна мобілізація на всіх напрямках,
– підкреслив він.

Чи відбудуться зміни після продовження воєнного стану

Однак, за його словами, чергове продовження воєнного стану не принесе корінних змін в мобілізаційних заходах.

Мобілізація йде планово, територіальні центри комплектування соціального захисту військовослужбовців виконують мобілізаційні завдання, які їм надсилає командування збройних сил України, Генеральний штаб,
сказав Федір Веніславський.

При цьому мобілізуються військовозобов'язані тих військово-облікових спеціальностей, яких, з точки зору Гештабу і командування ЗСУ, наразі потребує сектор безпеки і оборони.

"Тобто якихось кардинальних змін це не принесе. Але доки триває війна, доки триває воєнний стан, ми змушені жити якраз у стані загальної мобілізації", – наголосив Веніславський.

Автор: Юлія Якубова