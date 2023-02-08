В Україні знову продовжили воєнний стан: чи вплине це на мобілізаційні заходи

Уже майже рік в Україні триває повномасштабна війна, а відтак й воєнний стан та загальна мобілізація. Його, зокрема, вчергове продовжили на 90 днів з 19 лютого.

Трапилося це 7 лютого на засіданні ВРУ. Про це розповів народний депутат, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський під час брифінгу, пише 24 Канал.

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Україна не приховує загальну мобілізацію

Він підкреслив, що, на відміну від Росії, Україна ще 24 лютого 2022 року затвердила закони про запровадження правового режиму воєнного стану і про загальну мобілізацію. Вона не приховує, що перебуває у стані війни та проводить мобілізацію.

Вчора ВРУ вчергове на 90 днів продовжила і правовий режим воєнного стану, і закон про загальну мобілізацію. Тобто ми не приховуємо, що перебуваємо у стані війни, і в нас відбувається саме повна загальна мобілізація на всіх напрямках,

– підкреслив він.

Чи відбудуться зміни після продовження воєнного стану

Однак, за його словами, чергове продовження воєнного стану не принесе корінних змін в мобілізаційних заходах.

Мобілізація йде планово, територіальні центри комплектування соціального захисту військовослужбовців виконують мобілізаційні завдання, які їм надсилає командування збройних сил України, Генеральний штаб,

– сказав Федір Веніславський.

При цьому мобілізуються військовозобов'язані тих військово-облікових спеціальностей, яких, з точки зору Гештабу і командування ЗСУ, наразі потребує сектор безпеки і оборони.

"Тобто якихось кардинальних змін це не принесе. Але доки триває війна, доки триває воєнний стан, ми змушені жити якраз у стані загальної мобілізації", – наголосив Веніславський.