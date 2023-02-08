В Украине снова продлили военное положение: повлияет ли это на мобилизационные мероприятия

Уже почти год в Украине длится полномасштабная война, следовательно, и военное положение, и всеобщая мобилизация. Военное положение, в частности, в очередной раз продлили на 90 дней с 19 февраля.

Произошло это 7 февраля на заседании ВРУ. Об этом рассказал народный депутат, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский во время брифинга, пишет 24 Канал.

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Украина не скрывает всеобщую мобилизацию

Он подчеркнул, что, в отличие от России, Украина еще 24 февраля 2022 года утвердила законы о введении правового режима военного положения и об общей мобилизации. Она не скрывает, что находится в состоянии войны и проводит мобилизацию.

Вчера ВРУ в очередной раз на 90 дней продлила и правовой режим военного положения, и закон об общей мобилизации. То есть мы не скрываем, что находимся в состоянии войны, и у нас проходит именно полная общая мобилизация по всем направлениям,

– подчеркнул он.

Произойдут ли изменения после продления военного положения

Однако, по его словам, очередное продление военного положения не принесет коренных изменений в мобилизационных мероприятиях.

Мобилизация идет планово, территориальные центры комплектования социальной защиты военнослужащих выполняют мобилизационные задачи, присланные им командованием Вооруженных Сил Украины, Генеральным штабом,

– сказал Федор Вениславский.

При этом мобилизуются военнообязанные тех военно-учетных специальностей, которые, с точки зрения Гештаба и командования ВСУ, нуждаются в секторе безопасности и обороны.

"То есть каких-то кардинальных изменений это не принесет. Но пока идет война, пока продолжается военное положение, мы вынуждены жить как раз в состоянии всеобщей мобилизации", – подчеркнул Вениславский.