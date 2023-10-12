У кожного будуть свої умови: що означає підтримка всіх членів НАТО вступу України в Альянс

Україна має намір приєднатися до ЄС і НАТО та впевнено робить для цього певні кроки. Так, на зустрічі "Рамштайн", яка пройшла 11 жовтня, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що усі члени Альянсу дали згоду на вступ нашої країни.

Утім, подібні заяви варто розглядати з різних боків, про що в розмові з 24 Каналом наголосив політолог Андрій Вігірінський. На його думку, Україна ближче до вступу в ЄС, ніж в НАТО.

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Ситуація з НАТО

Андрій Вігірінський наголосив, що згода країн – це одна справа. Інша – коли треба фактично проголосувати на рівні парламенту за згоду участі певної країни в НАТО. Крім цього війна в Україні ще не закінчилася і частина нашої території перебуває під тимчасовою окупацією Росії.

"У нас продовжується міждержавний територіальний спір, бо жодна країна не визнає ("приєднання" територій до Росії – 24 Канал), що може призвести до ескалації, ескалації між Росією і НАТО, на яку НАТО не згодне. Тобто всі за, але є певні умови. І ось ці умови не є у площині відчайдушності і спроможності наших Збройних Сил. Вони знаходяться в політичній площині", – відзначив політолог.

Позиція країн щодо ЄС

Щодо ЄС теж неоднозначна ситуація. Оскільки з одного боку мовилося про ймовірність пришвидшеного вступу України.

"Існує почерговість інтеграції країн, в тому числі і Балкан, які давно перебувають у статусі кандидатів. Якщо ми говоримо, що ці країни набудуть статусу у 2030 році, а ми знаходимося за часом отримання після них, то тут і справді мовиться про 2030 рік. Це ми ще не опираємося на модель, коли закінчиться війна, в якому стані перебуватиме країна, яка треба кількість фінансів на розвиток", – сказав Вігірінський.

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З іншого боку деякі високопоставлені політики зазначали, що спрощеної системи не буде, нагадав політолог. За загальною процедурою оцінюватиметься рух в напрямку реформ, забезпечення непорушності верховенства закону та іншого. І не виключення, що ключовими будуть не ці норми з оцінками.

"Навіть за таких умов згода певних країн є не питанням відповідності критеріїв, а питанням відповідності політичної волі. І у нас є чимало країн, які при сьогоднішньому керівництві розглядають нас як конкурентів за бюджеторозподілу. Угорщина і Польща у першу чергу. Тому що інтеграція нового члену означитиме менше фінансування ресурсів для їхніх країн", – пояснив він.

Раніше мовилося, що вже до кінця цього року Україна зможе вийти на переговори щодо членства в ЄС. Нагадаємо, що статус кандидата наша країна отримала у червні. Єврокомісія має вивчити, наскільки Україна відповідає умовам для вступу і чи виконує всі рекомендації. Цей звіт про прогрес має вийти в листопаді.

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