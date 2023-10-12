Про це 24 Каналу розповів голова ГО "Україна в НАТО", член Атлантичної ради Юрій Романюк. На його думку, позитивні сигнали від НАТО свідчать, що найважливішим викликом у вступі України до Альянсу є виключно проведення реформ.

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Що означає заява Столтенберга

Головне, що додає оптимізму після проведення ради Україна – НАТО у Брюселі – заява Єнса Столтенберга про згоду всіх країн НАТО на вступ України. Ще більш важливо, що ця заява пролунала публічно від очільника Альянсу, що надсилає Москві недвозначне повідомлення.

Після саміту у Вільнюсі Україна мала низку занепокоєнь щодо свого майбутнього в Альянсі. Зокрема, виникали питання, чи підтримає вступ України Угорщина, яка перед тим відзначилась низкою контраверсійних заяв щодо війни. Також побоювання викликала позиція нового уряду Словаччини щодо зупинки військової допомоги Україні.

"Однак не дивлячись на ці фактори, заява Столтенберга свідчить про те, що зовнішньополітичний курс цих країн залишиться незмінним. Будемо сподіватись, що до саміту у Вашингтоні, який відбудеться за 7 місяців, позиція країн-членів не зміниться", – зазначив Романюк.

Зверніть увагу! Остаточна позиція країн-членів НАТО щодо рішення про вступ України буде під питанням до останнього моменту. Однак Столтенберг має повноваження говорити про спільну позицію Альянсу, адже постійно спілкується з представниками країн-членів у Брюселі. З огляду на це, навряд чи ця заява була спробою видати бажане за дійсне.

Які виклики стоять перед Україною

Важливо, щоб до саміту НАТО у Вашингтоні Україна змогла виконати “домашнє завдання” з реформ. Війна з Росією не є виправданням для стагнації у реформуванні України, і це практично прямим текстом позиція США, які у вересні надіслали уряду України лист із переліком необхідних реформ.

Юрій Романюк про шлях України до НАТО: дивіться відео

"Якщо чинний український уряд не зуміє виконати реформи, запропоновані Сполученими Штатами, його варто відправити у відставку, адже євроатлантична інтеграція України та фінансова допомога партнерів є на сьогодні пріоритетом", – переконаний громадський діяч.

Важливо! Серед проблем у реформах, які помітні Заходу неозброєним оком, Романюк називає багаторічне затягування із реформою СБУ. Вона була в переліку необхідних змін для вступу до НАТО ще до початку повномасштабного вторгнення. На початку 2021 року Верховна Рада проголосувала законопроєкт №3196-д у першому читанні, однак він викликав чималі дискусії в суспільстві.

В чому полягає потреба реформувати СБУ