У каждого будут свои условия: что означает поддержка всех членов НАТО по вступлению Украины в Альянс

Украина намерена присоединиться к ЕС и НАТО и уверенно делает для этого определенные шаги. Так, на встрече "Рамштайн", которая прошла 11 октября, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все члены Альянса дали согласие на вступление нашей страны.

Впрочем, подобные заявления следует рассматривать с разных сторон, о чем в разговоре с 24 Каналом подчеркнул политолог Андрей Вигиринский. По его мнению, Украина ближе к вступлению в ЕС, чем в НАТО.

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Ситуация с НАТО

Андрей Вигиринский подчеркнул, что согласие стран – это одно дело. Другое – когда нужно фактически проголосовать на уровне парламента за согласие участия определенной страны в НАТО. Кроме этого, война в Украине еще не закончилась и часть нашей территории находится под временной оккупацией России.

"У нас продолжается межгосударственный территориальный спор, потому что ни одна страна не признает ("присоединение" территорий к России – 24 Канал), что может привести к эскалации, эскалации между Россией и НАТО, на которую НАТО не согласно. То есть все за, но есть определенные условия. И вот эти условия не находятся в плоскости способности наших Вооруженных Сил. Они находятся в политической плоскости", – отметил политолог.

Позиция стран по отношению к ЕС

Относительно ЕС тоже неоднозначная ситуация. Поскольку с одной стороны говорилось о вероятности ускоренного вступления Украины.

"Существует поочередность интеграции стран, в том числе и Балкан, которые давно находятся в статусе кандидатов. Если мы говорим, что эти страны обретут статус в 2030 году, а мы находимся по времени получения после них, то здесь действительно говорится о 2030 году. Это мы еще не опираемся на модель, когда закончится война, в каком состоянии будет находиться страна, необходимое количество финансов на развитие", – сказал Вигиринский.

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С другой стороны, некоторые высокопоставленные политики отмечали, что упрощенной системы не будет, напомнил политолог. По общей процедуре будет оцениваться движение в направлении реформ, обеспечение незыблемости верховенства закона и прочего. И не исключение, что ключевыми будут не эти нормы с оценками.

"Даже при таких условиях согласие определенных стран является не вопросом соответствия критериев, а вопросом соответствия политической воли. И у нас есть немало стран, которые при сегодняшнем руководстве рассматривают нас как конкурентов по бюджетораспределению. Венгрия и Польша в первую очередь. Потому что интеграция нового члена обозначит меньшее финансирование ресурсов для их стран", – пояснил он.

Раньше говорилось, что уже к концу этого года Украина сможет выйти на переговоры по членству в ЕС. Напомним, что статус кандидата наша страна получила в июне. Еврокомиссия должна изучить, насколько Украина отвечает условиям вступления и выполняет ли все рекомендации. Этот отчет о прогрессе должен выйти в ноябре.

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