Впрочем, подобные заявления следует рассматривать с разных сторон, о чем в разговоре с 24 Каналом подчеркнул политолог Андрей Вигиринский. По его мнению, Украина ближе к вступлению в ЕС, чем в НАТО.

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Ситуация с НАТО

Андрей Вигиринский подчеркнул, что согласие стран – это одно дело. Другое – когда нужно фактически проголосовать на уровне парламента за согласие участия определенной страны в НАТО. Кроме этого, война в Украине еще не закончилась и часть нашей территории находится под временной оккупацией России.

"У нас продолжается межгосударственный территориальный спор, потому что ни одна страна не признает ("присоединение" территорий к России – 24 Канал), что может привести к эскалации, эскалации между Россией и НАТО, на которую НАТО не согласно. То есть все за, но есть определенные условия. И вот эти условия не находятся в плоскости способности наших Вооруженных Сил. Они находятся в политической плоскости", – отметил политолог.

Позиция стран по отношению к ЕС

Относительно ЕС тоже неоднозначная ситуация. Поскольку с одной стороны говорилось о вероятности ускоренного вступления Украины.

"Существует поочередность интеграции стран, в том числе и Балкан, которые давно находятся в статусе кандидатов. Если мы говорим, что эти страны обретут статус в 2030 году, а мы находимся по времени получения после них, то здесь действительно говорится о 2030 году. Это мы еще не опираемся на модель, когда закончится война, в каком состоянии будет находиться страна, необходимое количество финансов на развитие", – сказал Вигиринский.

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С другой стороны, некоторые высокопоставленные политики отмечали, что упрощенной системы не будет, напомнил политолог. По общей процедуре будет оцениваться движение в направлении реформ, обеспечение незыблемости верховенства закона и прочего. И не исключение, что ключевыми будут не эти нормы с оценками.

"Даже при таких условиях согласие определенных стран является не вопросом соответствия критериев, а вопросом соответствия политической воли. И у нас есть немало стран, которые при сегодняшнем руководстве рассматривают нас как конкурентов по бюджетораспределению. Венгрия и Польша в первую очередь. Потому что интеграция нового члена обозначит меньшее финансирование ресурсов для их стран", – пояснил он.

Раньше говорилось, что уже к концу этого года Украина сможет выйти на переговоры по членству в ЕС. Напомним, что статус кандидата наша страна получила в июне. Еврокомиссия должна изучить, насколько Украина отвечает условиям вступления и выполняет ли все рекомендации. Этот отчет о прогрессе должен выйти в ноябре.

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