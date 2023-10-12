Утім, подібні заяви варто розглядати з різних боків, про що в розмові з 24 Каналом наголосив політолог Андрій Вігірінський. На його думку, Україна ближче до вступу в ЄС, ніж в НАТО.

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Ситуація з НАТО

Андрій Вігірінський наголосив, що згода країн – це одна справа. Інша – коли треба фактично проголосувати на рівні парламенту за згоду участі певної країни в НАТО. Крім цього війна в Україні ще не закінчилася і частина нашої території перебуває під тимчасовою окупацією Росії.

"У нас продовжується міждержавний територіальний спір, бо жодна країна не визнає ("приєднання" територій до Росії – 24 Канал), що може призвести до ескалації, ескалації між Росією і НАТО, на яку НАТО не згодне. Тобто всі за, але є певні умови. І ось ці умови не є у площині відчайдушності і спроможності наших Збройних Сил. Вони знаходяться в політичній площині", – відзначив політолог.

Позиція країн щодо ЄС

Щодо ЄС теж неоднозначна ситуація. Оскільки з одного боку мовилося про ймовірність пришвидшеного вступу України.

"Існує почерговість інтеграції країн, в тому числі і Балкан, які давно перебувають у статусі кандидатів. Якщо ми говоримо, що ці країни набудуть статусу у 2030 році, а ми знаходимося за часом отримання після них, то тут і справді мовиться про 2030 рік. Це ми ще не опираємося на модель, коли закінчиться війна, в якому стані перебуватиме країна, яка треба кількість фінансів на розвиток", – сказав Вігірінський.

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З іншого боку деякі високопоставлені політики зазначали, що спрощеної системи не буде, нагадав політолог. За загальною процедурою оцінюватиметься рух в напрямку реформ, забезпечення непорушності верховенства закону та іншого. І не виключення, що ключовими будуть не ці норми з оцінками.

"Навіть за таких умов згода певних країн є не питанням відповідності критеріїв, а питанням відповідності політичної волі. І у нас є чимало країн, які при сьогоднішньому керівництві розглядають нас як конкурентів за бюджеторозподілу. Угорщина і Польща у першу чергу. Тому що інтеграція нового члену означитиме менше фінансування ресурсів для їхніх країн", – пояснив він.

Раніше мовилося, що вже до кінця цього року Україна зможе вийти на переговори щодо членства в ЄС. Нагадаємо, що статус кандидата наша країна отримала у червні. Єврокомісія має вивчити, наскільки Україна відповідає умовам для вступу і чи виконує всі рекомендації. Цей звіт про прогрес має вийти в листопаді.

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