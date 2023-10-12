Такой мыслью с 24 Каналом поделился политолог Игорь Рейтерович. По его мнению, политическое заявление Генсека НАТО о принципиальном согласии всех стран-членов на вступление Украины в Альянс следует воспринимать серьезно.

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Что означают слова Столтенберга

Несмотря на определенную оппозицию относительно быстрого присоединения Украины к Североатлантическому Альянсу на саммите в Вильнюсе, НАТО продолжает посылать Киеву позитивные сигналы

"Я бы не сомневался в том, что согласие (всех стран на членство Украины в НАТО – 24 Канал) действительно есть. Вопрос только в том, когда и как это вступление состоится. Можно очень долго ставить Украине какие-то условия, но западные политики, вероятнее всего, понимают, что с Украиной восточный фланг Альянса станет на порядок сильнее, чем без нее", – убежден Рейтерович.

В некоторой степени заявление Столтенберга было даже ожидаемым. И что важно, она сделана не столько для поддержки Украины, сколько для того, чтобы показать единство Альянса перед вызовами. Самое важное теперь – понять, каким будет план приема Украины.

Почему 2024 год будет благоприятным для вступления в НАТО

На пресс-конференции в Брюсселе Владимир Зеленский отметил что не знает, какими будут результаты саммита НАТО в Вашингтоне. При этом глава Украины подчеркнул, что мы действительно приближаемся к вступлению в Альянс, о чем свидетельствует в частности и заявление Йенса Столтенберга.

Обратите внимание! Перед саммитом в Вильнюсе Украина начала собирать голоса стран-членов Альянса в поддержку своего вступления. По состоянию на октябрь 2023 года у Киева уже есть 25 деклараций на этот счет, добавив Грецию и Албанию уже после проведения саммита. Всего же членами НАТО являются 31 страна, к которым в ближайшее время должна присоединиться Швеция.

Следующий саммит НАТО может быть действительно показательным по поводу конкретных политических решений Альянса о принятии Украины. И принятие Украины может произойти в том числе и потому, что вес вызовов безопасности в мировой политике будет только увеличиваться.

"Россия напала на Украину, Израиль защищается против ХАМАС… К сожалению, военные конфликты будут возникать по всему миру и в дальнейшем, и это существенно обострит вызовы безопасности, которые будут вставать перед мировым сообществом", – отмечает политолог.

Игорь Рейтерович о последних новостях из Брюсселя: смотрите видео

Учитывая это, укрепление Альянсов безопасности, которым является НАТО, будет восприниматься положительно большим количеством людей. Именно это позволяет надеяться на благоприятные условия для присоединения Украины к Альянсу.

Вскоре вопросы безопасности станут основными в избирательных кампаниях мировых политиков. Ведь ужасные кадры Украины и Израиля актуализируют тему терроризма, поддерживаемого влиятельными странами мира.

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