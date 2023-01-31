Туреччина заявила, що не може підтримати заявку Швеції на вступ до НАТО

У Туреччині заявили, що парламент країни не підтримає протокол про членство Швеції у НАТО. Однак Туреччина готова змінити своє рішення за однієї умови.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу сказав, що Анкара буде готова знову обговорити це питання, якщо Швеція "виконає взяті на себе зобов'язання".

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"Голова МЗС шведського уряду приїжджав до нас із візитом. Він почув, як усі партії однаково заявляють, що без виконання зобов'язань ратифікація протоколу неможлива", – сказав Чавушоглу.

Він звинуватив Швецію у тому, що там продовжують діяти представники Робітничої партії Курдистану та Національної армії Сирійського Курдистану, які Туреччина вважає терористичними організаціями.

У Швеції активно орудують члени таких терористичних структур. Посібники терористів займаються пропагандою та збиранням коштів, тобто фактично фінансуванням тероризму. Ми усвідомлюємо пріоритети безпеки Швеції та Фінляндії, і очікуємо на такий самий підхід від двох скандинавських країн,

– зазначив Чавушоглу.

Водночас він висловив готовність підтримати протокол про членство Фінляндії у НАТО окремо.

"Якщо у НАТО позицію переглянуть, і виступатимуть за розгляд питань окремо, то можу сказати, що Анкара ставиться позитивніше до вступу Гельсінкі до блоку НАТО. У Фінляндії діють схожі зі Швецією закони, проте, на відміну від Стокгольма, там не санкціонують акції зі спаленням Корану. Неприязнь до християнства та ісламу однаково злочинна. Це – злочин проти людяності", – сказав міністр.

Що цьому передувало