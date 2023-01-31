Турция заявила, что не может поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО

В Турции заявили, что парламент страны не поддержит протокол о членстве Швеции в НАТО. Однако Турция готова изменить свое решение при одном условии.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что Анкара будет готова снова обсудить этот вопрос, если Швеция "выполнит взятые на себя обязательства".

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"Председатель МИД шведского правительства приезжал к нам с визитом. Он услышал, как все партии все равно заявляют, что без выполнения обязательств ратификация протокола невозможна", – сказал Чавушоглу.

Он обвинил Швецию в том, что там продолжают действовать представители Рабочей партии Курдистана и Национальной армии Сирийского Курдистана, которые Турция считает террористическими организациями.

В Швеции активно орудуют члены таких террористических структур. Пособия террористов занимаются пропагандой и сбором средств, то есть фактически финансированием терроризма. Мы осознаем приоритеты безопасности Швеции и Финляндии, и ожидаем такого же подхода от двух скандинавских стран,

– отметил Чавушоглу.

В то же время он выразил готовность поддержать протокол о членстве Финляндии в НАТО в отдельности.

"Если в НАТО позицию пересмотрят, и будут выступать за рассмотрение вопросов по отдельности, то могу сказать, что Анкара относится положительнее к вступлению Хельсинки в блок НАТО. В Финляндии действуют схожие со Швецией законы, однако, в отличие от Стокгольма, там не санкционируют акции с сожжением" Корану. Неприязнь к христианству и исламу одинаково преступна. Это – преступление против человечности", – сказал министр.

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