На крок ближче до Альянсу: комітет парламенту Туреччини підтримав вступ Швеції в НАТО

Комітет із закордонних справ парламенту Туреччини 26 грудня провів засідання стосовно вступу Швеції до НАТО. У комітеті підтримали можливість країни долучитися до Альянсу.

Таким чином країна стала на крок ближчою до вступу в НАТО. Тепер за вступ Швеції в Альянс має проголосувати турецький парламент.

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Комітет турецького парламенту схвалив вступ Швеції в Альянс

Відомо, що комітет із закордонних справ парламенту Туреччини цього дня підтримав рішення щодо ратифікації протоколу про вступ Швеції в Північноатлантичний Альянс. Тепер питання вступу Швеції в НАТО розгляне генеральна асамблея Великих національних зборів Туреччини.

Варто зазначити, що для ратифікації протоколу про вступ шведського королівства потрібно, щоб рішення підтримала більшість учасників голосування у турецькому парламенті. Наразі достеменно невідомо, коли саме має відбутися голосування щодо вступу Швеції у НАТО в Туреччині.

На це рішення вже встиг відреагувати у соцмережі Х міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом. Він привітав те, що комітет закордонних справ Туреччини схвалив заявку Швеції на вступ до НАТО.

Ми з нетерпінням чекаємо на можливість стати членом НАТО,

– написав шведський дипломат.

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