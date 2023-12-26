На крок ближче до Альянсу: комітет парламенту Туреччини підтримав вступ Швеції в НАТО
Джерело:Associated Press
Комітет із закордонних справ парламенту Туреччини 26 грудня провів засідання стосовно вступу Швеції до НАТО. У комітеті підтримали можливість країни долучитися до Альянсу.
Таким чином країна стала на крок ближчою до вступу в НАТО. Тепер за вступ Швеції в Альянс має проголосувати турецький парламент.
До теми Історичний крок: Ердоган підписав протокол на вступ Швеції до НАТО
Комітет турецького парламенту схвалив вступ Швеції в Альянс
Відомо, що комітет із закордонних справ парламенту Туреччини цього дня підтримав рішення щодо ратифікації протоколу про вступ Швеції в Північноатлантичний Альянс. Тепер питання вступу Швеції в НАТО розгляне генеральна асамблея Великих національних зборів Туреччини.
Варто зазначити, що для ратифікації протоколу про вступ шведського королівства потрібно, щоб рішення підтримала більшість учасників голосування у турецькому парламенті. Наразі достеменно невідомо, коли саме має відбутися голосування щодо вступу Швеції у НАТО в Туреччині.
На це рішення вже встиг відреагувати у соцмережі Х міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом. Він привітав те, що комітет закордонних справ Туреччини схвалив заявку Швеції на вступ до НАТО.
Ми з нетерпінням чекаємо на можливість стати членом НАТО,
– написав шведський дипломат.
Раніше Ердоган схвалив вступ Швеції в НАТО
- Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 23 жовтня підписав протокол щодо вступу Швеції в НАТО. Цей документ турецький очільник направив на розгляд до парламенту.
- Через два дні цей протокол підписав і спікер парламенту Туреччини Нуман Куртулмуш. Водночас парламент Угорщини відхилив пропозицію провести голосування щодо схвалення заявки Швеції на вступ до НАТО.
- Варто зазначити, що з 2022 року Туреччина блокувала вступ Швеції до НАТО. Однак уже влітку 2023 року на саміті Альянсу у Вільнюсі погодилась розблокувати процес в обмін на допомогу у зближенні з Європейським Союзом.
- Український політолог Тарас Загородній заявив, що таке рішення Ердоган ухвалив, оскільки боявся подальшої негативної реакції з боку США. Хоча від самого схвалення вступу Швеції в Альянс турецький очільник отримав преференції.