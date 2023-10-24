Країна-агресорка розуміє, що вступ Фінляндії та Швеції в НАТО є великою неприємністю, бо фактично Балтійське море може стати морем НАТО. Про це 24 Каналу розповів політолог Тарас Загородній, додавши, що попри все це, Владімір Путін навряд чи якось відреагує.

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Ердоган використав ситуацію на свою користь

На думку політолога, турецький президент взяв із вступу Швеції в НАТО все, що тільки міг. Мовиться про зняття ембарго на постачання європейської зброї, також США дозволили йому отримати додаткові F-16, може відбутися "торгівля" за те, щоб збільшити квоти турецьких компаній на європейському ринку.

"Він взяв із ситуації все, що хотів і тепер дотримується обіцянок, бо розуміє, що далі з боку США можуть прийти "погані поліцейські". Спочатку є дипломати, які вмовляють, йдуть на поступки, але якщо переходиш реальну "червону лінію", тоді приходять "погані поліцейські" у вигляді санкцій, тиску, бо перешкоджати стратегічним інтересам США не треба", – розповів Тарас Загородній.

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Що про це говоритиме російська пропаганда

Пропагандисти переводитимуть увагу на Близький Схід, говоритимуть, що для них насправді головне – не допустити входження України в НАТО. Швеція і Фінляндія – це дуже неприємно, але не є для росіян ключовим питанням.

Вони ніяк це не будуть пояснювати, бо Ердоган грає на декількох шахівницях, отримує все, що йому потрібно. Також це показує, що Захід не йде на ультиматуми, тому росіяни, ймовірно, просто проігнорують,

– додав Загородній.

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