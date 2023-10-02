Про це Ердоган заявив під час відкриття парламентської сесії. За його словами, відносини Туреччини з ЄС – це один з випадків, коли "принесені жертви і докладені зусилля не виправдовували себе".

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Ердоган розкритикував ЄС

Як зазначив Ердоган, Туреччина виконала всі обіцянки, дані Євросоюзу, але ЄС не виконав майже жодної.

Попри зміну адміністрацій, не змінилося несправедливе і упереджене ставлення Євросоюзу до нашої країни, яке несумісне з принципом лояльності. Вони здійснюють несправедливість за несправедливістю по відношенню до нашої країни, ігноруючи принципи, правила і процеси, які вони виклали на папері,

– сказав президент Туреччини.

Він вважає, що ЄС зможе "виправити свої помилки", якщо відмовиться від цих несправедливостей.

"Якщо ж ні, то вони повністю втратять право на будь-які очікування від нас в політичному, соціальному, економічному і військовому плані. Якщо вони мають намір припинити процес повноправного членства, який зараз перетворився на порожню балаканину, то це теж їхня особиста справа", – підкреслив Ердоган.

Туреччина може "порвати" з ЄС

Нагадаємо, нещодавно лідер Туреччини заявив, що блок намагається "відірватися" від його країни. Також він зазначив, що держава буде "оцінювати події".

Ердоган зазначив, що його країна може "порвати" з Євросоюзом, якщо виникне така необхідність.

"ЄС намагається відірватися від Туреччини. Ми будемо оцінювати ці події, і якщо буде потрібно, ми можемо порвати з ЄС", – сказав він.