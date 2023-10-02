Об этом Эрдоган заявил во время открытия парламентской сессии. По его словам, отношения Турции с ЕС – это один из случаев, когда "принесенные жертвы и приложенные усилия не оправдывали себя".

Смотрите также Эрдоган готов стать адвокатом Путина: зачем президент Турции подыгрывает Кремлю

Эрдоган жестко раскритиковал ЕС

Как отметил Эрдоган, Турция выполнила все обещания, данные Евросоюзу, но ЕС не выполнил почти ни одного.

Несмотря на смену администраций, не изменилось несправедливое и пристрастное отношение Евросоюза к нашей стране, несовместимое с принципом лояльности. Они осуществляют несправедливость по несправедливости по отношению к нашей стране, игнорируя принципы, правила и процессы, которые они изложили на бумаге,

– сказал президент Турции.

Он считает, что ЕС сможет "исправить свои ошибки", если откажется от этих несправедливостей.

"Если же нет, то они полностью потеряют право на любые ожидания от нас в политическом, социальном, экономическом и военном плане. Если они намерены прекратить процесс полноправного членства, который сейчас превратился в пустую болтовню, то это тоже их личное дело" , – подчеркнул Эрдоган.

Турция может "порвать" с ЕС

Напомним, недавно лидер Турции заявил, что блок пытается "оторваться" от его страны. Также он отметил, что государство будет "оценивать события".

Эрдоган отметил, что его страна может "порвать" с Евросоюзом, если возникнет такая необходимость.

"ЕС пытается оторваться от Турции. Мы будем оценивать эти события, и если потребуется, мы можем порвать с ЕС", – сказал он.