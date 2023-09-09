Такой мыслью с 24 Каналом поделился политтехнолог Юрий Подорожный. Он убежден, что от президента Турции не следует ожидать последовательности в его геополитических ориентациях.

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Эрдоган сидит на двух стульях

Во время саммита в Вильнюсе Эрдоган притворялся проевропейским политиком, который готовится повернуть свой корабль в сторону Запада. Тогда Турция планировала усилить свою евроинтеграцию, согласовала сотрудничество с США, поддержала членство Украины в НАТО и разблокировала присоединение к Альянсу Швеции.

Но Вильнюсский саммит завершился, и у Эрдогана появились новые планы. В частности, и на зерновое соглашение, касательно которого Турция якобы обсуждала с Россией организацию зернового коридора без участия Украины.

"Турция получила значительную выгоду от подписания зерновой сделки в прошлом году. Поэтому уговаривая Путина ее продлить, Эрдоган зарабатывает для своей страны деньги. И если для того, чтобы их заработать, нужно стать адвокатом Путина, турецкий президент на это пойдет", – предположил Подорожный.

Можно предположить, что Китаю понравится недавний призыв Турции ослабить санкции против России. В то же время он не понравится Вашингтону, но Эрдоган будет продолжать свою игру, пытаясь получить больше дивидендов из всех возможных источников.

Пойдет ли Запад на обострение с Турцией

Казалось бы, инициатива Эрдогана по ослаблению санкций против Кремля бессмысленна, ведь Запад не согласится на это пойти. Однако с аналогичными подогреваниями Кремля не так давно выступали в ООН.

Следует понимать, что неофициальный призыв Эрдогана не сделает его нерукопожатным. Евросоюзу очень важно иметь партнера с холодной головой на Ближнем Востоке.

"Все западные игроки прекрасно понимают: если Вашингтон, Берлин или Париж поссорятся с Анкарой, для Эрдогана всегда будут оставаться открытыми объятия Пекина и Москвы. Турецкий президент это прекрасно осознает, и потому и дальше будет играть на противоречиях между Западом и Анти-западом”, – убежден политтехнолог.

Юрий Подорожный о том, почему Эрдоган играет в "многовекторность": смотрите видео

Перипетии вокруг зерновой сделки