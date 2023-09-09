Такой мыслью с 24 Каналом поделился политтехнолог Юрий Подорожный. Он убежден, что от президента Турции не следует ожидать последовательности в его геополитических ориентациях.
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Эрдоган сидит на двух стульях
Во время саммита в Вильнюсе Эрдоган притворялся проевропейским политиком, который готовится повернуть свой корабль в сторону Запада. Тогда Турция планировала усилить свою евроинтеграцию, согласовала сотрудничество с США, поддержала членство Украины в НАТО и разблокировала присоединение к Альянсу Швеции.
Но Вильнюсский саммит завершился, и у Эрдогана появились новые планы. В частности, и на зерновое соглашение, касательно которого Турция якобы обсуждала с Россией организацию зернового коридора без участия Украины.
"Турция получила значительную выгоду от подписания зерновой сделки в прошлом году. Поэтому уговаривая Путина ее продлить, Эрдоган зарабатывает для своей страны деньги. И если для того, чтобы их заработать, нужно стать адвокатом Путина, турецкий президент на это пойдет", – предположил Подорожный.
Можно предположить, что Китаю понравится недавний призыв Турции ослабить санкции против России. В то же время он не понравится Вашингтону, но Эрдоган будет продолжать свою игру, пытаясь получить больше дивидендов из всех возможных источников.
Пойдет ли Запад на обострение с Турцией
Казалось бы, инициатива Эрдогана по ослаблению санкций против Кремля бессмысленна, ведь Запад не согласится на это пойти. Однако с аналогичными подогреваниями Кремля не так давно выступали в ООН.
Следует понимать, что неофициальный призыв Эрдогана не сделает его нерукопожатным. Евросоюзу очень важно иметь партнера с холодной головой на Ближнем Востоке.
"Все западные игроки прекрасно понимают: если Вашингтон, Берлин или Париж поссорятся с Анкарой, для Эрдогана всегда будут оставаться открытыми объятия Пекина и Москвы. Турецкий президент это прекрасно осознает, и потому и дальше будет играть на противоречиях между Западом и Анти-западом”, – убежден политтехнолог.
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Перипетии вокруг зерновой сделки
- Еще на момент выхода России из зерновой сделки в июле Эрдоган выражал убеждение, что Путин вернется к ней через некоторое время. Для России это было тактическим шагом с целью выторговать для себя ослабление санкций, на чем Кремль продолжает настаивать и сегодня.
- Однако через два месяца после прекращения соглашения Россия находится в значительно худшей позиции, чем рассчитывала. Это связано с тем, что заинтересованные в продаже украинского зерна игроки были крайне недовольны самодурством российского диктатора. Соответственно, попытка выторговать для себя смягчение санкций уже стоила России ослабления ее геополитического влияния.
- Эрдоган же оказался с Путиным в одной лодке из-за желания восстановить зерновой коридор любой ценой. Однако Украина не согласится на ослабление антироссийских санкций, как и нет причин считать, что Запад поведется шантаж Кремля. Поэтому последний визит Эрдогана к Путину вряд ли сможет фундаментально изменить ситуацию.