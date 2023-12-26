На шаг ближе к Альянсу: комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО

Комитет по иностранным делам парламента Турции 26 декабря провел заседание по вступлению Швеции в НАТО. В комитете поддержали возможность страны присоединиться к Альянсу.

Таким образом, страна стала на шаг ближе к вступлению в НАТО. Теперь за вступление Швеции в Альянс должен проголосовать турецкий парламент.

К теме Исторический шаг: Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО

Комитет турецкого парламента одобрил вступление Швеции в Альянс

Известно, что комитет по иностранным делам парламента Турции в этот день поддержал решение о ратификации протокола о вступлении Швеции в Североатлантический альянс. Теперь вопрос вступления Швеции в НАТО рассмотрит генеральная ассамблея Великого национального собрания Турции.

Следует отметить, что для ратификации протокола о вступлении шведского королевства нужно, чтобы решение поддержало большинство участников голосования в турецком парламенте. В настоящее время неизвестно, когда именно должно состояться голосование по вступлению Швеции в НАТО в Турции.

На это решение уже успел отреагировать в соцсети Х министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем. Он приветствовал, что комитет иностранных дел Турции одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО.

Мы с нетерпением ждем возможности стать членом НАТО,

– написал шведский дипломат.

Ранее Эрдоган одобрил вступление Швеции в НАТО