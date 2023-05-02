Неможливо приєднатися до НАТО без Статті 5, – Джуліан Сміт про членство України

Вступ України до НАТО є лише питанням часу. США та партнери ще у 2008 році ухвалили рішення щодо членства в Альянсі. Проте приєднатися без Статті 5 до НАТО неможливо.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу заявила Джуліан Сміт – постійна представниця Сполучених Штатів при НАТО. Вона пояснила деякі питання у процесі приєднання України до Альянсу.

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Членство України в НАТО – питання часу

Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що всі держави-члени НАТО погодилися з необхідністю прийняття України до Альянсу. Окрім того, таку думку щодо членства чітко висловили ще у 2008 році. Проте нині не існує такої можливості, аби приєднатися до НАТО без Статті 5.

Членство автоматично означає, що ви будете частиною того, що називається Вашингтонським договором, а Вашингтонський договір включає в себе гарантію Статті 5, тому це, без сумніву, є частиною членства,

– пояснила постпред.

Стаття 5 договору Північноатлантичного Союзу передбачає, що напад на одного з членів НАТО – є нападом на усіх його членів. За такої умови усі держави-члени Альянсу мають право дати відсіч. Остаточне рішення щодо застосування Статті ухвалюється після переговорів. Окрім того, принцип колективної оборони – центральне місце у договорі НАТО. Він є непорушним і об'єднує усіх членів, зобов'язуючи захищати один одного.

Разом з тим, Джуліан Сміт підкреслила, що вступ України до Альянсу – лише питання часу. За її словами, країна обов'язково приєднається до НАТО – прямо зараз чи згодом. Нині Альянс зосереджений на тому, аби надати якомога більше практичної допомоги. Сміт підкреслила, що Україна спочатку повинна перемогти на полі бою і мати змогу захищати свої території.

Окрім того, вона заявила, що Україні не потрібен "дозвіл" Москви на вступ до НАТО. Такі тезиси раніше поширювала Угорщина, проте постпред їх відкидає.

"Росія немає абсолютно ніякого права голосу в цьому питанні. Альянс не змінюватиме своєї політики відкритих дверей, ці двері залишаються відкритими. Тому ми були дуже, дуже чіткі з Москвою, і це позиція, яка підтримується в усьому Альянсі", – заявила Сміт.

Зеленський вважає, що Україна давно могла б стати членом Альянсу

Президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю для представників фінських, шведських, данських і норвезьких ЗМІ заявив, що Україна могла б давно стати членом НАТО. На його думку, наша країна могла б приєднатися до Альянсу за умови, якби рішення ухвалював чинний генсек НАТО.

"І ми також хотіли бути захищені. Остання наша зустріч є Єнсом Столтенбергом була краща за всі інші. Я йому дуже вдячний. Але знову ж таки – це союзне рішення. Я думаю, якби рішення про вступ в НАТО залежало від Столтенберга, то Україна була б в НАТО", – заявив Зеленський.

Окрім того, президент назвав вступ до Альянсу – найкращими гарантіями безпеки. Україна вже це зрозуміла завдяки потужній військовій допомозі, санкціям і підтримці на міжнародному рівні.