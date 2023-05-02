Невозможно присоединиться к НАТО без Статьи 5, – Джулиан Смит о членстве Украины

Вступление Украины в НАТО только вопрос времени. США и партнеры еще в 2008 году приняли решение о членстве в Альянсе. Однако присоединиться без статьи 5 к НАТО невозможно.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Канала заявила Джулиан Смит – постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО. Она объяснила некоторые вопросы в процессе присоединения Украины к Североатлантическому союзу.

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Членство Украины в НАТО – вопрос времени

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что все государства-члены НАТО согласились с необходимостью принятия Украины в Альянс. Кроме того, такое мнение по поводу членства четко высказали еще в 2008 году. Однако в настоящее время нет такой возможности, чтобы присоединиться к НАТО без статьи 5.

Членство автоматически означает, что вы будете частью того, что называется Вашингтонским договором, а Вашингтонский договор включает в себя гарантию статьи 5, поэтому это, несомненно, является частью членства,

– объяснила постпред.

Статья 5 Договора Североатлантического союза предусматривает, что нападение на одного из членов НАТО является нападением на всех его членов. При этом все государства-члены имеют право дать отпор. Окончательное решение по применению Статьи принимается после переговоров. Кроме того, принцип коллективной обороны – центральное место в договоре НАТО. Он незыблем и объединяет всех членов, обязывая защищать друг друга.

Вместе с тем Джулиан Смит подчеркнула, что вступление Украины в Альянс – только вопрос времени. По ее словам, страна обязательно присоединится к НАТО – прямо сейчас или позже. В настоящее время Североатлантический союз сосредоточен на том, чтобы оказать как можно больше практической помощи. Смит подчеркнула, что Украина изначально должна победить на поле боя и иметь возможность защищать свои территории.

Кроме того, она заявила, что Украине не нужно "разрешение" Москвы на вступление в НАТО. Такие тезисы раньше распространяла Венгрия, однако постпред их отвергает.

"Россия не имеет абсолютно никакого права голоса в этом вопросе. Альянс не будет менять свою политику открытых дверей, эти двери остаются открытыми. Поэтому мы были очень, очень четки с Москвой, и это позиция, которая поддерживается во всем Альянсе", – заявила Смит.

Зеленский считает, что Украина давно могла бы стать членом Альянса

Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью для представителей финских, шведских, датских и норвежских СМИ заявил, что Украина могла бы давно стать членом НАТО. По его мнению, наша страна могла бы присоединиться к Альянсу при условии, что решение принимал бы действующий генсек НАТО.

"И мы тоже хотели быть защищены. Последняя наша встреча является Йенсом Столтенбергом была лучше всех других. Я ему очень благодарен. Но опять же – это союзное решение. Я думаю, если бы решение о вступлении в НАТО зависело от Столтенберга, то Украина была бы в НАТО", – заявил Зеленский.

Кроме того, президент назвал вступление в Альянс – лучшие гарантии безопасности. Украина уже это поняла благодаря мощной военной помощи, санкциям и поддержке на международном уровне.