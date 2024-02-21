Пізніше, ніж очікувала Україна: коли відбудеться саміт, що відкриває переговори про вступ до ЄС

Україна продовжує свій шлях євроінтеграції. Президентка Єврокомісія пояснила, коли відбудеться саміт, де зможуть відкрити переговори щодо членства України в ЄС.

Міжурядова конференція, яка відкриває переговори про вступ України до ЄС, може відбутися після європейських виборів, розповіла президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Про це вона сказала кореспондентці 24 Каналу у Брюсселі Софії Назаренко.

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У Брюсселі триває робота

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС все ще працює над розробкою переговорних рамок для України. Міжурядова конференція, яка фактично передбачає початок переговорів про вступ, може відбутися після виборів до Європарламенту.

За словами фон дер Ляєн, Єврокомісія робить прогрес у процесі скринінгу. Втім, у Брюсселі все ще працюють над формуванням переговорних рамок, які, скоріш за все, будуть готові влітку.

Я думаю, що вона буде готова не до європейських виборів, а після них, тому що я бачу розвиток різних переговорних позицій. Це займе певний час, але я думаю, що приблизно на початку літа ми будемо готові (провести міжурядову конференцію – 24 Канал),

– сказала президентка Європейської комісії.

Крім того, вона відповіла і на питання щодо виборів в Україні. Фон дер Ляєн наголосила, що це "внутрішні справи України".

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