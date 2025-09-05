Президент Євроради Антоніу Кошта заявив, що переговори про вступ Українин до ЄС повинні початися, попри блокування Угорщини. Він зазначив, що майбутнє Українив ЄС безперечне.

Володимир Зеленський висловив подив, що Угорщина проти вступу України до ЄС, коли навіть Путін каже, що йому байдуже. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Антоніу Кошти та Володимира Зеленського в Ужгороді.

Які заяви озвучили Кошта та Зеленський в Ужгороді?

Президент Єврокомісії заявив, що переговори про вступ України до ЄС повинні тривати, попри позицію Угорщини.

У будь-якому випадку переговорний процес триває і має тривати. Ми не можемо втратити цей шлях. Треба продовжувати далі працювати над реформами. Не треба чекати на Угорщину - бо майбутнє України в ЄС, це безперечно,

– заявив він.

Президент України Володимир Зеленський своєю чергою підкреслив, що навіть Путін каже, що не проти вступу України до ЄС, а Угорщина досі блокує цей процес.

"Нарешті ми чуємо сигнал з Росії, що вони вже сприймають членство України в Євросоюзі. Шкода, що вони сприймають реальність з такою затримкою. Ще з 2013 року Росія йшла до цієї простої думки. Але зараз це треба почути і деяким іншим великим друзям Росії в Європі", – сказав він.

Зеленський також додав, що готовий зустрітися з Орбаном, щоб проговорити, чим незадоволена Угорщина. Він заявив, що Україна виконує усі рекомендації Єврокомісії.

Угорщина блокує вступ України до ЄС: що відомо