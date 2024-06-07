Єврокомісія у червні запропонує почати переговори щодо вступу України до ЄС, – Financial Times
Джерело:Financial Times
Європейська комісія має намір висловитися за те, щоб розпочати переговори про вступ України вже у червні. Також це стосується Молдови.
Єврокомісія хоче поспішити, щоб встигнути до переходу головування в ЄС Угорщини, керівництво якої намагається саботувати допомогу Україні. Про це видання Financial Times пише, посилаючись на анонімні джерела.
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Що відомо про плани Єврокомісії
Єврокомісія планує оголосити у п'ятницю, що Україна вже відповідає критеріям щодо антикорупційних заходів, обмеженням на політичне лобі, правилам декларування майна чиновників і захисту мов національних меншин. При цьому FT додало, що всі антикорупційні заходи Україна ще не виконала.
Комісія хоче якнайшвидше, вже цього місяця, розпочати формальні переговори з Києвом та Кишиневом, щоб подати обом країнам позитивний сигнал щодо їхніх надій на вступ до ЄС,
– пише видання.
Україна подала офіційну заявку на вступ до ЄС відразу після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, і вже на початку літа вона, а заразом і Молдова отримали від ЄС офіційний статус країн-кандидатів.
Журналісти зауважили, що початок переговорів про вступ не означає швидкого прийому до ЄС і не дає 100-відсоткових гарантій на вступ. Хід та тривалість переговорів залежать як від ходу реформ у країні-кандидатці та політичної волі країн Євросоюзу.
Що передувало
- Раніше повідомлялося, що міністр європейських справ уряду Чехії Мартін Дворжак ініціював лист із закликом до Ради ЄС сприяти прогресу в переговорах про вступ України та Молдови до ЄС.
- Наразі відомо, що листа підписали ще щонайменше 11 держав-членів Євросоюзу: Швеція, Фінляндія, Литва, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словенія, Естонія, Латвія та Словаччина.
- Підписанти вважають, що Рада ЄС повинна затвердити переговорні рамки для України та Молдови не пізніше червня. Це дасть змогу скликати міжурядові конференції з обома країнами до кінця цього місяця.
- Джерело 24 Каналу у Брюсселі повідомило, що цю ідею підтримують майже всі країни-члени ЄС. Проте Угорщина, яка невдовзі головуватиме в Євросоюзі, вимагає суттєвих змін до тексту стосовно України.