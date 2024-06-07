Європейська комісія має намір висловитися за те, щоб розпочати переговори про вступ України вже у червні. Також це стосується Молдови.

Єврокомісія хоче поспішити, щоб встигнути до переходу головування в ЄС Угорщини, керівництво якої намагається саботувати допомогу Україні. Про це видання Financial Times пише, посилаючись на анонімні джерела.

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Що відомо про плани Єврокомісії

Єврокомісія планує оголосити у п'ятницю, що Україна вже відповідає критеріям щодо антикорупційних заходів, обмеженням на політичне лобі, правилам декларування майна чиновників і захисту мов національних меншин. При цьому FT додало, що всі антикорупційні заходи Україна ще не виконала.

Комісія хоче якнайшвидше, вже цього місяця, розпочати формальні переговори з Києвом та Кишиневом, щоб подати обом країнам позитивний сигнал щодо їхніх надій на вступ до ЄС,

– пише видання.

Україна подала офіційну заявку на вступ до ЄС відразу після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, і вже на початку літа вона, а заразом і Молдова отримали від ЄС офіційний статус країн-кандидатів.

Журналісти зауважили, що початок переговорів про вступ не означає швидкого прийому до ЄС і не дає 100-відсоткових гарантій на вступ. Хід та тривалість переговорів залежать як від ходу реформ у країні-кандидатці та політичної волі країн Євросоюзу.

Що передувало