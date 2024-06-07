Еврокомиссия в июне предложит начать переговоры по вступлению Украины в ЕС, – Financial Times

Европейская комиссия намерена высказаться за то, чтобы начать переговоры о вступлении Украины уже в июне. Также это касается Молдовы.

Еврокомиссия хочет поспешить, чтобы успеть до перехода председательства в ЕС Венгрии, руководство которой пытается саботировать помощь Украине. Об этом издание Financial Times пишет, ссылаясь на анонимные источники.

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Что известно о планах Еврокомиссии

Еврокомиссия планирует объявить в пятницу, что Украина уже соответствует критериям по антикоррупционным мерам, ограничениям на политическое лобби, правилам декларирования имущества чиновников и защиты языков национальных меньшинств. При этом FT добавило, что все антикоррупционные меры Украина еще не выполнила.

Комиссия хочет как можно быстрее, уже в этом месяце, начать формальные переговоры с Киевом и Кишиневом, чтобы подать обеим странам позитивный сигнал относительно их надежд на вступление в ЕС,

– пишет издание.

Украина подала официальную заявку на вступление в ЕС сразу после полномасштабного вторжения России в 2022 году, и уже в начале лета она, а заодно и Молдова получили от ЕС официальный статус стран-кандидатов.

Журналисты отметили, что начало переговоров о вступлении не означает быстрого приема в ЕС и не дает 100-процентных гарантий на вступление. Ход и продолжительность переговоров зависят как от хода реформ в стране-кандидате и политической воли стран Евросоюза.

Что предшествовало