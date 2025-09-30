Україна та Єврокомісія завершили скринінг відповідності українського законодавства до права ЄС. Процес тривав рекордно короткий термін.

Це стало ключовим кроком до переговорів про вступ до Євросоюзу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.

Що відомо про завершення скринінгу?

Україна разом із Єврокомісією 30 вересня завершила скринінг відповідності українського законодавства до права ЄС.

У найскладніших обставинах Україна рекордно швидко завершила процес перевірки всього свого законодавства, закладаючи основу для свого європейського майбутнього,

– зазначила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба зазначив, що завершення перевірки у рекордні строки стало історичним кроком на шляху до ЄС і демонструє готовність України до наступного етапу євроінтеграції.

Процес тривав 15 місяців і став одним із найшвидших серед країн-кандидатів на вступ до ЄС.

Що обговорювали на завершення?

Завершальна двостороння сесія була присвячена розділу 22 "Регіональна політика та координація структурних інструментів" у межах Кластера 5 "Ресурси, сільське господарство та згуртованість".

Під час фінальної сесії представили дев'ять презентацій щодо організації влади, регіонального розвитку та конкретних інструментів підтримки територій. Особлива увага приділялася впливу війни.

Також, за даними відомства, продемонстрували практичний досвід співпраці з ЄС через проєкти Interreg на суму 105 мільйонів євро. Представлено цифрові системи прозорості, роботу антикорупційних органів та систему моніторингу розвитку територій.

