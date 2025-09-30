Украина завершила скрининг соответствия законодательства для вступления в ЕС
- Украина и Еврокомиссия завершили скрининг соответствия украинского законодательства праву ЕС за рекордные 15 месяцев.
- Завершение скрининга стало ключевым шагом к переговорам о вступлении Украины в ЕС, во время которого были представлены презентации по региональному развитию и сотрудничеству с ЕС.
Украина и Еврокомиссия завершили скрининг соответствия украинского законодательства к праву ЕС. Процесс длился рекордно короткий срок.
Это стало ключевым шагом к переговорам о вступлении в Евросоюз. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство развития общин и территорий Украины.
Смотрите также Украина получит 2 миллиарда евро от ЕС – руководительница Еврокомиссии рассказала, куда направят средства
Что известно о завершении скрининга?
Украина вместе с Еврокомиссией 30 сентября завершила скрининг соответствия украинского законодательства с правом ЕС.
В сложных обстоятельствах Украина рекордно быстро завершила процесс проверки всего своего законодательства, закладывая основу для своего европейского будущего,
– отметила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.
Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба отметил, что завершение проверки в рекордные сроки стало историческим шагом на пути в ЕС и демонстрирует готовность Украины к следующему этапу евроинтеграции.
Процесс длился 15 месяцев и стал одним из самых быстрых среди стран-кандидатов на вступление в ЕС.
Что обсуждали в завершение?
Завершающая двусторонняя сессия была посвящена разделу 22 "Региональная политика и координация структурных инструментов" в рамках Кластера 5 "Ресурсы, сельское хозяйство и сплоченность".
Во время финальной сессии представили девять презентаций по организации власти, регионального развития и конкретных инструментов поддержки территорий. Особое внимание уделялось влиянию войны.
Также, по данным ведомства, продемонстрировали практический опыт сотрудничества с ЕС через проекты Interreg на сумму 105 миллионов евро. Представлены цифровые системы прозрачности, работу антикоррупционных органов и систему мониторинга развития территорий.
Последние новости о вступлении Украины в ЕС
В августе 2025 года стало известно, что Украина выполнила все требования для вступления в ЕС и готова к открытию первого переговорного кластера.
В то же время Евросоюз готов начать его, но для этого необходимо согласие всех 27 стран-членов.
Венгрия блокирует процесс из-за опасений относительно положения венгерского меньшинства в Украине, тогда как ЕС считает евроинтеграцию инструментом для решения вопроса.
Президент Польши Кароль Навроцкий считает, что сейчас рано обсуждать вступление Украины в НАТО и ЕС из-за войны.