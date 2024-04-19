Спроба переосмислити НАТО: "глобальний" статус Аргентини може змінити Альянс
Аргентина заявила, що хоче стати глобальним партнером НАТО та подала заявку на отримання цього статусу. Україна також хоче долучитись до Альянсу, але розраховує на повноцінне членство.
Про це розповів 24 Каналу голова центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко, зазначивши, що статус "глобального партнера" можуть розробити спеціально під Аргентину. Раніше НАТО було суто європейсько-американським блоком.
Дивіться також НАТО – 75․ Як створювався Альянс, чи застосовували 5 статтю і чому досі є надією для України
"Це, мабуть, буде перший серйозний випадок коли географія НАТО політично розширюється за межі північної Америки й "старої" Європи. Це буде спроба переосмислити НАТО", – сказав Божко.
Що для України змінить новий статус Аргентини
Ярослав Божко вважає, що на Аргентину не буде поширюватися дія п'ятої статті без повного членства в НАТО. Перебуваючи певний час у статусі "глобального партнера", Аргентина зможе ставити питання і про членство.Зверніть увагу! Пункт п'ятої угоди про оборону передбачає, що член Альянсу, що став жертвою збройного нападу, може очікувати на підтримки від інших учасників. Ця підтримка може бути різної форми й не завжди полягає в наданні військової допомоги. Кожна країна-член самостійно вирішує, яку допомогу надати своєму союзнику.
Якщо буде прописано утворення нової форми про глобальне партнерство, то Україна також колись зможе цим скористатись. Проте, через масштаб потенційної загрози з боку Росії, зауважив Ярослав Божко, наша країна має потребу лише в повному членстві в НАТО.
Сьогодні Україна перебуває в ситуації, коли Росія, навіть після можливого припинення бойових дій, все одно залишиться ворогом ще дуже довго. Тому для нас статус неповноцінного партнера не буде корисним,
– зазначив він.
Вступ України в НАТО: що відомо
- Україна продовжує свій курс на вступ до Північноатлантичного альянсу. За словами Юліан Сміт, ймовірно, Україна не отримає запрошення на членство в Альянсі під час саміту НАТО у Вашингтоні цього року. Однак країни-члени НАТО планують відправити Росії сильний сигнал підтримки України.
- Мірча Джоане, заступник генерального секретаря НАТО, наголосив, що Україна стане членом Північноатлантичного альянсу, але чіткий термін цього поки не встановлено. НАТО зазначило, що немає планів щодо розгортання своїх військ в Україні, проте Альянс продовжуватиме надавати підтримку Україні.
- Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що він буде ветувати приєднання України до Північноатлантичного Альянсу. Він вважає це потенційним початком Третьої світової війни.