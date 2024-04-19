Спроба переосмислити НАТО: "глобальний" статус Аргентини може змінити Альянс

Аргентина заявила, що хоче стати глобальним партнером НАТО та подала заявку на отримання цього статусу. Україна також хоче долучитись до Альянсу, але розраховує на повноцінне членство.

Про це розповів 24 Каналу голова центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко, зазначивши, що статус "глобального партнера" можуть розробити спеціально під Аргентину. Раніше НАТО було суто європейсько-американським блоком.

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"Це, мабуть, буде перший серйозний випадок коли географія НАТО політично розширюється за межі північної Америки й "старої" Європи. Це буде спроба переосмислити НАТО", – сказав Божко.

Що для України змінить новий статус Аргентини

Ярослав Божко вважає, що на Аргентину не буде поширюватися дія п'ятої статті без повного членства в НАТО. Перебуваючи певний час у статусі "глобального партнера", Аргентина зможе ставити питання і про членство.

Пункт п'ятої угоди про оборону передбачає, що член Альянсу, що став жертвою збройного нападу, може очікувати на підтримки від інших учасників. Ця підтримка може бути різної форми й не завжди полягає в наданні військової допомоги. Кожна країна-член самостійно вирішує, яку допомогу надати своєму союзнику.

Якщо буде прописано утворення нової форми про глобальне партнерство, то Україна також колись зможе цим скористатись. Проте, через масштаб потенційної загрози з боку Росії, зауважив Ярослав Божко, наша країна має потребу лише в повному членстві в НАТО.

Сьогодні Україна перебуває в ситуації, коли Росія, навіть після можливого припинення бойових дій, все одно залишиться ворогом ще дуже довго. Тому для нас статус неповноцінного партнера не буде корисним,

– зазначив він.

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