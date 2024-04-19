Попытка переосмыслить НАТО: "глобальный" статус Аргентины может изменить Альянс

Аргентина заявила, что хочет стать глобальным партнером НАТО и подала заявку на получение этого статуса. Украина также хочет присоединиться к Альянсу, но рассчитывает на полноценное членство.

Об этом рассказал 24 Каналу глава центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко, отметив, что статус "глобального партнера" могут разработать специально под Аргентину. Ранее НАТО было сугубо европейско-американским блоком.

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"Это, пожалуй, будет первый серьезный случай, когда география НАТО политически расширяется за пределы северной Америки и "старой" Европы. Это будет попытка переосмыслить НАТО", – сказал Божко.

Что для Украины изменит новый статус Аргентины

Ярослав Божко считает, что на Аргентину не будет распространяться действие пятой статьи без полного членства в НАТО. Находясь некоторое время в статусе "глобального партнера", Аргентина сможет ставить вопрос и о членстве.

Пункт пятого соглашения об обороне предусматривает, что член Альянса, ставший жертвой вооруженного нападения, может ожидать поддержки от других участников. Эта поддержка может быть различной формы и не всегда заключается в предоставлении военной помощи. Каждая страна-член самостоятельно решает, какую помощь оказать своему союзнику.

Если будет прописано образование новой формы о глобальном партнерстве, то Украина также когда-то сможет этим воспользоваться. Однако, из-за масштаба потенциальной угрозы со стороны России, заметил Ярослав Божко, наша страна нуждается только в полном членстве в НАТО.

Сегодня Украина находится в ситуации, когда Россия, даже после возможного прекращения боевых действий, все равно останется врагом еще очень долго. Поэтому для нас статус неполноценного партнера не будет полезным,

– отметил он.

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