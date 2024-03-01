В НАТО заявили, что не планируют отправлять в Украину войска Альянса. В то же время в Североатлантическом альянсе обещают продолжать поддерживать Украину.
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Мирча Джоане прокомментировал идею Макрона
Заместитель генерального секретаря НАТО объяснил, что они полностью уважают право союзников выдвигать новые идеи. Однако сейчас у них нет планов или намерений размещать войска на украинской территории.
Что мы намерены делать, так это продолжать поддерживать Украину и избегать эскалации в отношениях с Россией, что до сих пор нам удавалось делать вполне удовлетворительно,
– подчеркнул Джоанэ.
Заместитель генсека отметил, что это особенно важно после того, как Украина начала переговоры о вступлении в ЕС и приближении к НАТО.
Мы не можем сказать, когда именно, но однажды суверенная Украина станет частью и НАТО, и ЕС. Эта война, вероятно, продлится еще некоторое время. Поэтому НАТО будет продолжать оказывать поддержку Украине и избегать эскалации в отношениях с Россией,
– заявил он.
Идея отправить войска НАТО в Украину: что известно
- Президент Франции Эммануэль Макрон во время общения с журналистами заявил, что не исключает возможности ввода войск НАТО в Украину. Однако пока нет никакого консенсуса относительно этого.
- После этого последовал сразу ряд различных заявлений от стран Запада, что они не планируют направлять собственные войска в Украину. К примеру, в США подчеркнули, что этого не будет, одновременно Джо Байден хочет, чтобы Конгресс наконец разблокировал помощь для Украины.
- Путин, конечно же, в ответ начал угрожать ядерным оружием. В Еврокомиссии уже отреагировали на его действия. Там считают, что угрозы Путина применить ядерное оружие против Украины и Запада является частью политической кампании перед президентскими выборами.