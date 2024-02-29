Об этом Ллойд Остин сказал 29 февраля на слушаниях Комитета по вооруженным силам Палаты представителей США, информирует 24 Канал.

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Альянсу придется воевать с Россией

Первоначально слушания Комитета по вооруженным силам Палаты представителей США касалось инцидента с недавней госпитализацией Остина. Однако конгрессмены задавали несколько вопросов и о том, насколько Украина нуждается в военной помощи США.

По словам Остина, одобрение дополнительного финансирования для Киева важно, чтобы не допустить ситуации в мире, "где одна страна может перекраивать границы своих соседей и нелегитимно захватывать их суверенные территории".

Как отметил чиновник, если Путин достигнет успеха, то он не остановится только на Украине. Российский диктатор будет продолжать более агрессивные действия в регионе.

А другие лидеры во всем мире, другие автократы будут смотреть на это, и они будут поощрены тем фактом, что это произошло, и мы не смогли поддержать демократическое государство,

– отметил глава американского министерства обороны.

Впоследствии он отметил, что в случае проигрыша Украины на поле боя под угрозой могут оказаться прежде всего страны Балтии.

Если вы балтийская страна, вы крайне волнуетесь, не будете ли следующими. Они знают Путина. Они знают, на что он способен. И, откровенно говоря, если Украина упадет, я действительно верю, что НАТО будет воевать с Россией,

– добавил Остин.

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