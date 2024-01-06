Об этом говорится в официальном заявлении на сайте Пентагона. Однако в США не стали раскрывать, какие осложнения возникли у Остина.

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Что известно о госпитализации Остина

Как говорится в сообщении, Ллойда Остина госпитализировали вечером 1 января в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида. Причиной этого стали осложнения, возникшие после плановой медицинской процедуры.

В Пентагоне не стали больше раскрывать деталей и лишь добавили, что Остин поправляется и уже в ближайшее время вернется к исполнению обязанностей. Однако когда министра США выпишут из больницы, пока неизвестно.

Он хорошо поправляется и ожидает, что уже сегодня вернется к исполнению своих обязанностей в полном объеме. Заместитель министра обороны в течение всего этого времени был готов действовать и выполнять полномочия министра, если бы это требовалось,

– заявили в Пентагоне.

CNN также сообщает, что журналисты начали интересоваться, почему в Пентагоне не сообщили об этом раньше, а ждали 4 дня. На это пресс-секретарь генерал-майор Пэт Райдер заявил, что "это была ситуация, которая развивалась". Он также добавил, что в Пентагоне также учитывались и "другие факторы", в частности – личная конфиденциальность.

В США раскритиковали секретность Пентагона

Ассоциация прессы Пентагона в письме к должностным лицам раскритиковала секретность госпитализации Остина. В своем сообщении они заявили, что министр обороны является публичным лицом, не имеющим права претендовать на медицинскую тайну в такой ситуации.

В то время, когда растут угрозы для американских военнослужащих на Ближнем Востоке, а США играют ключевую роль в обеспечении национальной безопасности в войнах в Израиле и Украине, для американской общественности особенно важно быть проинформированной о состоянии здоровья и способности принимать решения своего высшего руководителя оборонного ведомства,

– отметили в Ассоциации.

Кроме того, в Ассоциации отметили, что во время госпитализации Остина США нанесли удар по проиранским формированиям в Багдаде и убили командира. Однако Райдер заявил, что эта операция происходила в согласовании с Остином.