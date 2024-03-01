У НАТО заявили, що не планують відправляти до України війська Альянсу. Водночас у Північноатлантичному альянсі обіцяють продовжувати підтримувати Україну.

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Мірча Джоане прокоментував ідею Макрона

Заступник генерального секретаря НАТО пояснив, що вони повністю поважають право союзників висувати нові ідеї. Проте зараз у них немає планів або намірів розміщувати війська на українській території.

Що ми маємо намір робити, так це продовжувати підтримувати Україну й уникати ескалації у відносинах із Росією, що досі нам вдавалося робити цілком задовільно,

– підкреслив Джоане.

Заступник генсека наголосив, що це особливо важливо після того, як Україна почала переговори про вступ до ЄС і наближення до НАТО.

Ми не можемо сказати, коли саме, але одного разу суверенна Україна стане частиною і НАТО, і ЄС. Ця війна, ймовірно, триватиме ще деякий час. Тому НАТО продовжуватиме надавати підтримку Україні та уникати ескалації у відносинах із Росією,

– заявив він.

Ідея відправити війська НАТО в Україну: що відомо