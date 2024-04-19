Про це розповів 24 Каналу голова центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко, зазначивши, що статус "глобального партнера" можуть розробити спеціально під Аргентину. Раніше НАТО було суто європейсько-американським блоком.
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"Це, мабуть, буде перший серйозний випадок коли географія НАТО політично розширюється за межі північної Америки й "старої" Європи. Це буде спроба переосмислити НАТО", – сказав Божко.
Що для України змінить новий статус Аргентини
Ярослав Божко вважає, що на Аргентину не буде поширюватися дія п'ятої статті без повного членства в НАТО. Перебуваючи певний час у статусі "глобального партнера", Аргентина зможе ставити питання і про членство.
Якщо буде прописано утворення нової форми про глобальне партнерство, то Україна також колись зможе цим скористатись. Проте, через масштаб потенційної загрози з боку Росії, зауважив Ярослав Божко, наша країна має потребу лише в повному членстві в НАТО.
Сьогодні Україна перебуває в ситуації, коли Росія, навіть після можливого припинення бойових дій, все одно залишиться ворогом ще дуже довго. Тому для нас статус неповноцінного партнера не буде корисним,
– зазначив він.
Вступ України в НАТО: що відомо
- Україна продовжує свій курс на вступ до Північноатлантичного альянсу. За словами Юліан Сміт, ймовірно, Україна не отримає запрошення на членство в Альянсі під час саміту НАТО у Вашингтоні цього року. Однак країни-члени НАТО планують відправити Росії сильний сигнал підтримки України.
- Мірча Джоане, заступник генерального секретаря НАТО, наголосив, що Україна стане членом Північноатлантичного альянсу, але чіткий термін цього поки не встановлено. НАТО зазначило, що немає планів щодо розгортання своїх військ в Україні, проте Альянс продовжуватиме надавати підтримку Україні.
- Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що він буде ветувати приєднання України до Північноатлантичного Альянсу. Він вважає це потенційним початком Третьої світової війни.