Об этом рассказал 24 Каналу глава центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко, отметив, что статус "глобального партнера" могут разработать специально под Аргентину. Ранее НАТО было сугубо европейско-американским блоком.
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"Это, пожалуй, будет первый серьезный случай, когда география НАТО политически расширяется за пределы северной Америки и "старой" Европы. Это будет попытка переосмыслить НАТО", – сказал Божко.
Что для Украины изменит новый статус Аргентины
Ярослав Божко считает, что на Аргентину не будет распространяться действие пятой статьи без полного членства в НАТО. Находясь некоторое время в статусе "глобального партнера", Аргентина сможет ставить вопрос и о членстве.
Если будет прописано образование новой формы о глобальном партнерстве, то Украина также когда-то сможет этим воспользоваться. Однако, из-за масштаба потенциальной угрозы со стороны России, заметил Ярослав Божко, наша страна нуждается только в полном членстве в НАТО.
Сегодня Украина находится в ситуации, когда Россия, даже после возможного прекращения боевых действий, все равно останется врагом еще очень долго. Поэтому для нас статус неполноценного партнера не будет полезным,
– отметил он.
Вступление Украины в НАТО: что известно
- Украина продолжает свой курс на вступление в Североатлантический альянс. По словам Юлиан Смит, вероятно, Украина не получит приглашение на членство в Альянсе во время саммита НАТО в Вашингтоне в этом году. Однако страны-члены НАТО планируют отправить России сильный сигнал поддержки Украины.
- Мирча Джоане, заместитель генерального секретаря НАТО, подчеркнул, что Украина станет членом Североатлантического альянса, но четкий срок этого пока не установлен. НАТО отметило, что нет планов по развертыванию своих войск в Украине, однако Альянс будет продолжать оказывать поддержку Украине.
- Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что он будет ветировать присоединение Украины к Североатлантическому Альянсу. Он считает это потенциальным началом Третьей мировой войны.