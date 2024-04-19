Об этом рассказал 24 Каналу глава центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко, отметив, что статус "глобального партнера" могут разработать специально под Аргентину. Ранее НАТО было сугубо европейско-американским блоком.

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"Это, пожалуй, будет первый серьезный случай, когда география НАТО политически расширяется за пределы северной Америки и "старой" Европы. Это будет попытка переосмыслить НАТО", – сказал Божко.

Что для Украины изменит новый статус Аргентины

Ярослав Божко считает, что на Аргентину не будет распространяться действие пятой статьи без полного членства в НАТО. Находясь некоторое время в статусе "глобального партнера", Аргентина сможет ставить вопрос и о членстве.

Обратите внимание! Пункт пятого соглашения об обороне предусматривает, что член Альянса, ставший жертвой вооруженного нападения, может ожидать поддержки от других участников. Эта поддержка может быть различной формы и не всегда заключается в предоставлении военной помощи. Каждая страна-член самостоятельно решает, какую помощь оказать своему союзнику.

Если будет прописано образование новой формы о глобальном партнерстве, то Украина также когда-то сможет этим воспользоваться. Однако, из-за масштаба потенциальной угрозы со стороны России, заметил Ярослав Божко, наша страна нуждается только в полном членстве в НАТО.

Сегодня Украина находится в ситуации, когда Россия, даже после возможного прекращения боевых действий, все равно останется врагом еще очень долго. Поэтому для нас статус неполноценного партнера не будет полезным,

– отметил он.

Вступление Украины в НАТО: что известно