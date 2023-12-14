Одна країна досі блокує перемовини щодо вступу України: репортаж із саміту в ЄС

У Брюсселі 14 грудня відбудеться саміт Європейської ради, який є вкрай важливим для України. Європейські лідери вже прибувають до будівлі Євроради.

Упродовж тижня тривали дискусії між делегаціями європейських країн, а тепер їх обговорять безпосередньо лідери цих держав. Водночас для України найважливішим питанням є відкриття переговорів про вступ до ЄС. Кореспондентка 24 Каналу із Брюсселя Софія Назаренко розповіла, що відбувається в кулуарах засідання Євроради.

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Угорщина може ветувати вступ України в ЄС: хто ще може постраждати

Наразі важко сказати, чи зможуть лідери країн-членів ЄС ухвалити рішення на користь Києва. Наразі проти вступу нашої держави до Євросоюзу виступає лише очільник Угорщини Віктор Орбан. Крім того, він не погоджувався на виділення Україні додаткової фінансової допомоги у розмірі 50 мільярдів євро на 4 роки.

У разі блокування 26 країн-членів ЄС без Угорщини можуть виділити гроші для України саме з національних бюджетів, а не в межах довгострокового бюджету ЄС,

– повідомила кореспондентка.

Для того, щоб переконати Орбана не блокувати допомогу Україні, Єврокомісія навіть розблокувала понад 10 мільярдів євро для Будапешта. Раніше ці кошти були заморожені через проблеми з верховенством права в Угорщині.

На тлі можливого вето Угорщини з Орбаном під час сніданку зустрінуться президент Євроради Шарль Мішель, президент Франції Еммануель Макрон і німецький канцлер Олаф Шольц. Вони хочуть знайти спільне рішення.

Які ще важливі питання розглянуть

На позитивне рішення від Євроради очікує не лише Україна, а й Боснія і Герцоговина та Молдова. Водночас Грузія сподівається отримати статус кандидата на вступ до ЄС. Не виключено, що усі ці рішення ухвалюватимуться пакетом, тому

На порядку денному також подальша доля європейського Фонду миру. Раніше Жозеп Боррель пропонував ухвалити довгострокову підтримку для України та виділити 20 мільярдів євро на 4 роки на військові потреби. Однак наразі невідомо, чи зможуть європейські лідери дійти згоди.

За словами кореспондентки, високопосадовці ЄС говорять, що мають надію ухвалити бодай 5 мільярдів євро на 2024 рік.

Крім того, очікується, що під час саміту вдасться запровадити 12 пакет санкцій проти Росії, а також обговорять передачу заморожених російських активів на реконструкцію України та безпекові зобов'язання для Києва з боку ЄС.

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