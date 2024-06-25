Прецедентів не було: чи може Україна в період війни вступити до ЄС

Україна 25 червня офіційно стала на крок ближчою до вступу в Європейський Союз. ЄС представили переговорні рамки щодо приєднання нашої країни, втім, чи не стане війна на заваді євроінтеграції.

Сподіваємося, що до того моменту війна завершиться нашою перемогою, але все ж таки, чи можуть бойові дії на українській території вплинути на ухвалення рішення Європою. Про це 24 Каналу розповів спецпредставник МЗС Чехії з питань Східного партнерства Давід Стулік.

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Чи не завадить війна євроінтеграції України

В історії Європейського Союзу ще не було прецеденту вступу країни, на території якої йде війна. Водночас є інші прецеденти, наприклад, Республіка Кіпр увійшла до ЄС у повному територіальному складі навіть з північною частиною, яка не контролюється урядом Кіпру, а перебуває під контролем Туреччини.

З 1974 року острів Кіпр розділено внаслідок вторгнення Туреччини з метою підтримати турків-кіпріотів у відповідь на військовий переворот на острові. Відтоді міжнародно визнана Республіка Кіпр контролює південні дві третини території, а визнана тільки Туреччиною так звана Турецька Республіка Північного Кіпру – північну третину.

В угоді про вступ записано, що коли уряд країни матиме повний контроль над островом, то тоді весь острів ввійде в склад ЄС,

– зазначив Стулік.

Схожа ситуація була зі східною Німеччиною. Коли західна частина країни вже була членом Євросоюзу, то після об'єднання східна Німеччина не вела окремі переговори, а відразу стала частиною ЄС.

Зараз я дуже теоретично говорю, бо це дійсно питання прецеденту. Можна уявити, що Україна входить в Євросоюзу, але на той момент повністю не контролює свою територію, але коли Київ знову візьме під контроль всі свої території, які відповідають міжнародно визнаним кордонам 1991 року, то тоді територія, яка була під російською окупацією, автоматично стане частиною ЄС,

– мовив спецпредставник МЗС Чехії з питань Східного партнерства.

Він зауважив, що остаточне рішення ухвалюватимуть європейські політики, а його слова лише припущення.

До слова, Рада ЄС схвалила безпекову угоду, яку планують підписати з Україною. Документ можуть підписати вже цього тижня.