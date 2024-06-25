Про це заявила міністр закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб на пресконференції. Як передає кореспондентка 24 Каналу з Брюсселю, на саміті, який відбудеться цього тижня, Рада ЄС "дасть повне уявлення про підтримку України".

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В ЄС погодили текст безпекової угоди з Україною

Лябіб на конференції повідомила, що в ЄС погодили проєкт безпекової угоди, яку підпишуть з Україною. Міністерка не стала розкривати деталей документа й не називала дату, коли можуть підписати документ, однак раніше у ЗМІ повідомляли, що це може статися 26 – 27 червня.

Я хотіла б зазначити, що сьогодні вранці Рада ЄС схвалила проєкт спільного безпекового зобов'язання між Європейським союзом та Україною. І, звичайно ж, я маю згадати про відкриття переговорів про вступ до ЄС сьогодні вдень,

– заявила Лябіб.

Вона також додала, що на наступному саміті ЄС, який відбудеться цього тижня, Європейська рада дасть повне уявлення про підтримку України в усіх її проявах.

До слова, раніше в ЗМІ повідомляли, що зобов'язання ЄС в галузі безпеки, які визначені в документі, включають передбачувану, довгострокову і сталу підтримку безпеки й оборони України, зокрема через місії Спільної політики безпеки й оборони, а також ширші зобов'язання у сфері безпеки.