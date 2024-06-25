Прецедентов не было: может ли Украина в период войны вступить в ЕС

Украина 25 июня официально стала на шаг ближе к вступлению в Европейский Союз. ЕС представили переговорные рамки по присоединению нашей страны, однако, не станет ли война помехой евроинтеграции.

Надеемся, что к тому моменту война завершится нашей победой, но все же, могут ли боевые действия на украинской территории повлиять на принятие решения Европой. Об этом 24 Каналу рассказал спецпредставитель МИД Чехии по вопросам Восточного партнерства Давид Стулик.

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Не помешает ли война евроинтеграции Украины

В истории Европейского Союза еще не было прецедента вступления страны, на территории которой идет война. В то же время есть другие прецеденты, например, Республика Кипр вошла в ЕС в полном территориальном составе даже с северной частью, которая не контролируется правительством Кипра, а находится под контролем Турции.

С 1974 года остров Кипр разделен в результате вторжения Турции с целью поддержать турок-киприотов в ответ на военный переворот на острове. С тех пор международно признанная Республика Кипр контролирует южные две трети территории, а признанная только Турцией так называемая Турецкая Республика Северного Кипра – северную треть.

В соглашении о вступлении записано, что когда правительство страны будет иметь полный контроль над островом, то тогда весь остров войдет в состав ЕС,

– отметил Стулик.

Похожая ситуация была с восточной Германией. Когда западная часть страны уже была членом Евросоюза, то после объединения восточная Германия не вела отдельные переговоры, а сразу стала частью ЕС.

Сейчас я очень теоретически говорю, потому что это действительно вопрос прецедента. Можно представить, что Украина входит в Евросоюз, но на тот момент полностью не контролирует свою территорию, но когда Киев снова возьмет под контроль все свои территории, которые соответствуют международно признанным границам 1991 года, то тогда территория, которая была под российской оккупацией, автоматически станет частью ЕС,

– сказал спецпредставитель МИД Чехии по вопросам Восточного партнерства.

Он отметил, что окончательное решение будут принимать европейские политики, а его слова лишь предположение.

К слову, Совет ЕС одобрил соглашение по безопасности, которое планируют подписать с Украиной. Документ могут подписать уже на этой неделе.