Є дві перепони: хто перешкоджає вступу України до НАТО

Триває обговорення щодо вступу України до НАТО. Деякі країни, як Польща, активно підтримують нашу країну і закликають світову спільноту сприяти цьому питанню. Утім, є й ті держави, що поки "обережні" з цим питанням.

Про них 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. Зокрема мовиться про Німеччину та Францію.

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Треба свіжі рішення

За словами Миколи Давидюка, Німеччина та Франція хочуть зберігати паритет імперій. Мовляв, країни, які вони бачать колоніями, мають залишатися другими. І треба зберігати свою силу, аби не бути скинутим з п'єдесталу. Утім, такі імперські наративи 20 століття можуть призвести до нової війни і треба шукати свіжі лідерські рішення, що запропонують баланс сил.

"Але питання який ми хочемо баланс: диктатур, автократій чи демократій", – наголосив він.

Україна, звісно, виступає за демократію. Франція начебто також, але при цьому просить врахувати інтереси тієї ж Росії, Китаю та інших країн. Тому це треба реформувати.

"Якщо до 24 лютого світ кричав: Україна, реформуйся, то зараз Україна кричить світу – реформуйся, ви відстали. Тому хай теж проводять між собою дискусію як і що робити", – додав Давидюк.

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Дві перепони

У вступі України до НАТО є дві перепони – Франція та Німеччина, сказав Давидюк. Хоча є інші країни, які виступають на противагу, зокрема та ж Польща та Велика Британія. Це не подобається Німеччині, оскільки "центр прийняття рішень вислизає від Берліну та Парижу і йде в бік саме Варшави та Балтійських країн".

Вона намагається вибити Україну, щоб не посилювати Польщу і більше не посилити Велику Британію. Але Німеччина нам не ворог, ми дякуємо за її військову підтримку. Утім, просимо зрозуміти, що ми хочемо звільнитися від колоніального тиску і щоб Росія сюди не приходила. Вдарити її так, щоб вона не відновлювалася,

– пояснив політолог.

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