Есть две преграды: кто препятствует вступлению Украины в НАТО

Продолжается обсуждение вступления Украины в НАТО. Некоторые страны, как Польша, активно поддерживают нашу страну и призывают мировое сообщество содействовать этому вопросу. Впрочем, есть и те государства, которые пока "осторожны" с этим вопросом.

О них 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк. В частности, речь идет о Германии и Франции.

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Нужны свежие решения

По словам Николая Давидюка, Германия и Франция желают сохранять паритет империй. Мол, страны, которые они видят колониями, должны оставаться вторыми. И нужно сохранять свою силу, чтобы не быть сброшенными с пьедестала. Впрочем, такие имперские нарративы 20 века могут привести к новой войне и нужно искать свежие лидерские решения, предлагающие баланс сил.

"Но вопрос, какой мы хотим баланс: диктатур, автократий или демократий", – подчеркнул он.

Украина, конечно, выступает за демократию. Франция вроде бы тоже, но при этом просит учесть интересы той же России, Китая и других стран. Поэтому это нужно реформировать.

"Если до 24 февраля мир кричал: Украина, реформируйся, то сейчас Украина кричит миру – реформируйся, вы отстали. Поэтому пусть тоже проводят между собой дискуссию, как и что делать", – добавил Давидюк.

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Две преграды

Во вступлении Украины в НАТО есть две преграды – Франция и Германия, сказал Давидюк. Хотя есть другие страны, которые выступают в противовес, в том числе Польша и Великобритания. Это не нравится Германии, поскольку "центр принятия решений ускользает от Берлина и Парижа и идет в сторону именно Варшавы и Балтийских стран".

Она пытается выбить Украину, чтобы не усиливать Польшу и больше не усилить Великобританию. Но Германия нам не враг, мы благодарим ее за военную поддержку. Впрочем, просим понять, что мы хотим освободиться от колониального давления, и чтобы Россия сюда не приходила. Ударить ее так, чтобы она не восстанавливалась,

– объяснил политолог.

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