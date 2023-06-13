Такое мнение высказал министр иностранных дел и избранный президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью.

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Почему Украина до сих пор не член НАТО

Он отметил, что главной причиной есть внутренняя дискуссия в НАТО, а не сама Украина или негласное "вето" России

Причина заключается в том, что сейчас во многих столицах государств-членов НАТО нет достаточно четкого понимания, что делать с ситуацией, когда воюющее государство присоединяется к Альянсу, и что это означает в контексте Статьи 5. Скажу прямо: вот это главный вопрос . И именно на этот вопрос многие государства-члены не могут дать ответ,

– отметил Эдгарс Ринкевичс.

По мнению Ринкевичса, если бы у НАТО сформировалось четкое мнение, то Будапешт не стал бы препятствием.

"Я считаю, что когда дойдет до финального процесса принятия решения, то я верю – все без исключения союзники согласятся. Но сейчас препятствием является вот этот ключевой вопрос. Есть страна в войне. Есть "пятая статья" НАТО. И сейчас не одна -два государства, а очень многие государства пытаются понять, что это значит для Альянса», – добавил он.

Ринкевичс резюмировал, что Латвия видит будущее Украины в НАТО и со своей стороны будет делать все возможное, чтобы это произошло.

Сколько стран хотят видеть Украину членом НАТО

В ходе визита в Киев премьер Канады Джастин Трюдо подтвердил, что его страна поддерживает наше государство. В общей сложности уже 20 стран Североатлантического альянса поддержали вступление Украины в НАТО. В частности, Оттава официально поддержала вступление Украины в НАТО, "как только это позволят условия".

Обратите внимание! В мае 2023 г. вступление Украины в НАТО и ЕС поддержали также Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция. Тогда страны Северной Европы сделали судьбоносное заявление.