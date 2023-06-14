Президент США Джо Байден на протяжении всего полномасштабного вторжения подчеркивал единство Украины и НАТО. Однако о предоставлении конкретных сроков присоединения Украины к Альянсу в Вашингтоне все еще молчат.

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Союзники давят на Байдена по гарантиям безопасности для Украины

В Альянсе возникли споры о том, что следует разрешить Украине как можно скорее присоединиться к НАТО. Это мнение придерживаются самые ярые союзники Украины – в частности Литва, Латвия, Эстония и Польша.

Для Байдена ситуация сложилась не самая лучшая – он с одной стороны стремится избежать любых расколов внутри Альянса, с другой же боится, что Россия начнет Третью мировую войну, если Украина войдет в НАТО. Представители администрации президента США сообщили, что некоторые союзники хотят, чтобы на саммите Альянса в июле Украине дали четкие политические обязательства по вступлению сразу же после окончания войны.

Единственный шанс для мира в Европе – когда Украина будет в НАТО,

– заявил премьер-министр Латвии.

На стратегической конференции в Риге Кришьянис Карис сообщил, что любой другой результат непременно будет означать, что "Россия вернется". Лидеры государств Восточной Европы надеются, что включение Украины в Альянс будет означать, что Россия не отважится снова напасть на Украину, ведь тогда ей придется воевать со всеми странами НАТО.

Вопрос членства Украины в НАТО в Белом доме стал вопросом "всепоглощающих дискуссий", как сообщил один из приближенных к Байдену чиновников. Осторожную позицию президента США поддерживает открыто только Германия, однако у других союзников также есть опасения относительно того, что присоединение Украины создаст риск быть вовлеченными в войну с Россией в будущем.

Украине могут предложить "израильскую модель"

На встрече между Джо Байденом и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обсуждался компромиссный вариант – возможность предложить Украине не проходить стандартный процесс для кандидатов на членство, ведь мощь украинской армии уже была испытана в боях с Россией.

Впрочем, в комментариях журналистам Столтенберг избегал вопроса членства Украины в НАТО. В то же время он заявил, что на саммите в Вильнюсе обсудят новые обязательства по увеличению расходов на оборону. Также он заявил, что Украина обязательно добьется успеха в долгожданном контрнаступлении.

Президент Путин не должен выиграть эту войну, потому что это не только станет трагедией для украинцев, но и сделает мир более опасным. Это пришло сообщение авторитарным лидерам во всем мире, также в Китае, что когда они используют военную силу, они получают то, что хотят,

– заявил он.

В Вильнюсе НАТО планирует пообещать Зеленскому продолжение поддержки Украины финансами, боеприпасами и оружием в среднесрочной перспективе вне зависимости от судьбы контрнаступления ВСУ. Советники Байдена заявили в Конгрессе, что в вопросе долгосрочных гарантий безопасности хотят добиться чего-то похожего на "израильскую модель". Она предусматривает 10-летние обязательства по безопасности от Соединенных Штатов.

В администрации Байдена считают, что с Украиной этот срок будет короче, однако идея состоит в том, чтобы убедить Путина, что поток оружия в ВСУ не прекратится.

Впрочем, это все еще не те гарантии безопасности, к которым стремится Украина. Зеленский уверен, что остановить Россию от дальнейших нападений может только коллективная оборона стран НАТО. В то же время некоторые члены НАТО транслируют кремлевские нарративы о том, что вступление Украины в НАТО только подтвердит факт, что Россия воюет с Западом, и это даст Путину только больше стимулов продолжать войну.

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