Такое мнение озвучил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил, что контрнаступление украинских защитников, которое "будет тяжелым", еще только начинается.

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В то же время, пока неясно, какую территорию удастся освободить от оккупантов.

Они имеют право освободить свою собственную землю. Чем больше земли они отвоюют, тем больше вероятность того, что президент Путин поймет, что он должен сесть за стол переговоров и согласиться на справедливый и крепкий мир в Украине,

– добавил Столтенберг.

Что известно о переговорах Украины с Россией

Еще в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский принял решение Совета нацбезопасности и обороны, запрещающее вести какие-либо переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. А недавно секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил это, отмечая, что двери для диалога с Россией сейчас закрыты.

Он напоминал, что условия Украины для завершения войны просты:

Украина возвращает свои территории в пределах признанных границ 1991 года,

Владимир Путин и его сообщники несут полную ответственность за совершенные преступления,

Россия должна выплатить компенсации за ущерб и предоставить гарантии безопасности нашей стране.

На днях президент Владимир Зеленский заявил, что отказывается от мирных переговоров с кремлевским диктатором. Дипломатия между Киевом и Москвой невозможна, пока Россия не выведет свои войска из Украины.

В то же время глава государства сообщил, что проходит обсуждение Украины с Западом касательно будущего России. Президент считает положительным сигналом, что лидеры Запада стали говорить о будущем России. По словам Зеленского, минус этих обсуждений состоит в том, что некоторые лидеры ищут, как России выйти из этой ситуации. Глава государства отметил, что не хочется, чтобы этот процесс происходил за счет Украины.